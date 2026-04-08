La Junta impulsa una red itinerante de gimnasios al aire libre en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Junta impulsa una red de gimnasios al aire libre que circulará de forma itinerante por municipios de menos de 20.000 habitantes que así lo soliciten.

La iniciativa, denominada 'CUBOFit', en su primera fase ha arrancado en Montijo, y viajará también hacia Jaraíz de la Vera, Ceclavín, Torrecillas de la Tiesa, Esperragosa de la Serena y Puebla de Sancho Pérez; y pretende alcanzar durante este 2026 en torno a una treintena de municipios beneficiarios.

De este modo lo ha explicado la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, durante su visita este martes en Montijo a 'CUBOFit', y donde ha remarcado la apuesta de su ejecutivo por que los ciudadanos puedan cuidar su salud física y emocional practicando deporte sin necesidad de salir de su pueblo.

Se trata, así, de un módulo que está acondicionado térmicamente, que energéticamente es autosuficiente porque cuenta con paneles solares, y además cuenta con un equipamiento deportivo para poder realizar entrenamientos funcionales completos, tanto de fuerza como de movilidad.

Cada localidad que lo solicite disfrutará de la iniciativa entre dos semanas y dos meses en función del programa deportivo que presente cada ayuntamiento, ha ahondado Guardiola, quien ha subrayado que el objetivo de su gobierno continúa siendo "acercar servicios a los municipios" y seguir trabajando en la igualdad de oportunidades "independientemente de donde cada uno viva".

Ha agradecido, en este punto, el trabajo, la entrega, y la vocación de servicio de todos los técnicos de la Red de Dinamizadores Deportivos de Extremadura, de los 152 profesionales que "verdaderamente son el alma del proyecto" y que este martes han realizado una clase exhibición para poder disfrutar in situ del trabajo que realizan.

"Y gracias a ellos y también a los técnicos municipales de deporte estos espacios van a ser espacios vivos, van a realizarse clases, van a realizarse actividades que van a fomentar las relaciones sociales y también el sentido de convivencia, porque de eso se trata este programa de invertir en salud, de invertir en bienestar y de invertir en convivencia para que entre todos construyamos una Extremadura mejor", ha espetado la presidenta de la Junta en funciones.

"Hay muchos pueblos que sabéis que tienen ausencia a lo mejor de un gimnasio, de una instalación adecuada y yo creo que esto es una solución que también facilita la práctica deportiva y el cuidado de la salud de cualquier persona", ha añadido.