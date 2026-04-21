La Junta formula DIA favorable para la modificación de la concesión de agua de la Comunidad de Regantes de Valdecañas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del proyecto de modificación de la concesión de agua para riego, consistente en el aumento de superficie y plantación de cultivos herbáceos y leñosos con riego localizado, en los términos municipales de Saucedilla, Casatejada y Serrejón (Cáceres).

Así, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha resuelto de forma favorable el proyecto de la Comunidad de Regantes Plan de Riego de Valdecañas, que consiste en el aumento de superficie en más de 739 hectáreas y plantación de cultivos herbáceos y leñosos con riego localizado en los términos municipales citados anteriormente, ha informado la Junta en nota de prensa.

El objetivo del proyecto consiste en la ampliación de superficie, en la implantación de cultivos tanto herbáceos (maíz, tomate, soja y alfalfa) como leñosos (olivar, almendros y ciruelos) y el cambio de uso de las parcelas, mediante el aprovechamiento de aguas superficiales con una toma de agua del embalse de Valdecañas.

De este modo, la DIA concluye que no es previsible que la realización del proyecto produzca efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la misma, en los informes emitidos por las administraciones públicas consultadas y en la documentación ambiental presentada por los promotores y que no entren en contradicción con las anteriores.