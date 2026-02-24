La Junta de Extremadura reivindica el turismo de interior como motor de desarrollo del mundo rural

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura en funciones, Victoria Bazaga, ha defendido que el turismo de interior es un motor de desarrollo para los pueblos durante el acto conmemorativo del 4º aniversario de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior, que ha tenido lugar este lunes en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco (Portugal).

La consejera ha felicitado a los empresarios que forman parte de la asociación y ha subrayado que AITI ha demostrado que son "capaces de definir un territorio, darle identidad y decirle al mundo que merece la pena", reivindicando el interior ibérico como un espacio de "oportunidades, sueños y aspiraciones".

En este sentido, ha asegurado que el trabajo desarrollado en estos cuatro años confirma que se está haciendo "un buen trabajo" y que pueden hacer "mucho juntos", indica la Junta en una nota de prensa.

La consejera ha recordado que Extremadura y Portugal mantienen una relación económica sólida, señalando que la región exporta casi un 20% a Portugal e importa casi un 20% del país vecino, lo que evidencia una alianza natural entre ambos territorios.

En su intervención, ha apuntado también los desafíos que afronta el interior: "falta de movilidad, falta de accesibilidad, falta de gente, despoblación". Frente a ello, ha apelado a la acción: "Se pueden decir cosas muy bonitas, pero se tienen que hacer las cosas".

Como ejemplo de esa voluntad de avanzar, Bazaga ha señalado la mejora de la conectividad entre ambos territorios: "Vamos a estrechar lazos con un puente", en referencia a la infraestructura sobre el río Sever que conecta Cedillo y Montalvao.

Asimismo, ha destacado la candidatura conjunta para lograr un nuevo reconocimiento internacional: "Vamos a ir juntos a la opción de tener otro nombramiento de la UNESCO para las Cuevas de Maltravieso y Escoural", un proyecto que refuerza el posicionamiento cultural del interior ibérico.

La consejera ha agradecido la implicación del sector y su presencia en foros como FITUR, recordando que la promoción exterior es clave para competir en un mercado global cada vez más exigente.

Bazaga ha insistido en que "nada saldrá adelante sin que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer", y ha apelado a que cada uno ponga su "granito de arena" para conseguirlo.

La consejera ha concluido reafirmando la voluntad de colaboración de la Junta de Extremadura: "Estamos aquí abiertos a seguir trabajando. Hoy soplo la vela con vosotros, con vuestros deseos y vuestras ilusiones, que son también las nuestras".