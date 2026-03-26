La Junta de Extremadura propone una alianza entre América Latina, el Caribe y Europa como solución a un mundo en guerra

El director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Pablo Hurtado, ha reivindicado la creación de una alianza entre América Latina, el Caribe y Europa con el objetivo de influir en el orden mundial y ofrecer una alternativa "frente a la fragmentación, al unilateralismo y a los bloques cerrados".

Así lo ha manifestado en la inauguración del IX Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa con el título 'El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra' que se celebra durante el día de hoy en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

Para el director general, la alianza entre estas dos regiones del mundo "puede contribuir a la seguridad alimentaria, al desarrollo sostenible y a la estabilidad internacional", añadiendo que, además, "puede representar un espacio de cooperación abierta, de multilateralismo eficaz y de defensa del derecho internacional".

Ante el tiempo de complejidad y de conflictos permanentes, Hurtado ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones, reforzar la independencia de los poderes públicos, proteger la libertad y sobre todo, "recuperar la confianza de la ciudadanía".

Para terminar, Hurtado ha recordado el papel que ha venido desempeñando Extremadura a lo largo de los cinco años de historia que unen a Europa y a América Latina, señalando que la región es un "espacio de conexión entre dos mundos que han construido juntos una parte esencial de la historia global". En este sentido ha destacado la labor que realiza la Fundación Yuste como espacio de pensamiento, de diálogo y de construcción de consensos entre ambas partes del Atlántico.

Durante la inauguración del congreso también ha intervenido el director del Centro de Investigación de Estudios de Iberoamérica (CEIB) en la Universidad Rey Juan Carlos y director del congreso, Cástor Díaz, quien también ha destacado la importante proyección exterior que tiene Extremadura en parte, gracias a la labor que desarrolla la Fundación Yuste a través de sus actividades, como este congreso que viene celebrándose desde hace varios años en Guadalupe, pero también en otros países como Colombia, Guatemala y Perú.

Para finalizar, el Guardián y Custodio del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Fray Vidal Rodríguez, ha expresado su deseo de que el congreso ofreciera "una reflexión abierta, multidisciplinar y constructiva" en un momento que ha calificado como "crispado, a menudo cínico y con frecuencia tentado por la división, la ruptura y la violencia", ha dicho.

Más de 200 personas se han inscrito para asistir presencialmente y online de Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, España, Filipinas, Francia, Guatemala, Israel, Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Checa y Uruguay.

IX CONGRESO INTERNACIONAL

El objetivo de esta reunión de expertos, profesionales, analistas, académicos e investigadores es profundizar en la interacción que a lo largo de cinco siglos viene produciéndose entre América y Europa, así como avanzar en los estudios sobre los flujos migratorios entre estas dos regiones, además de tratar los retos a los que se enfrentan estas dos regiones del mundo, y ofrecer respuestas a los conflictos y desafíos de las potencias globales. Además, los asistentes analizarán las distintas posiciones que han adquirido los países de estos dos continente, desde el punto de vista de los medios de comunicación.

En el congreso intervendrá el abogado y exmiembro del Senado de Venezuela, Antonio Ledezma; el escritor, Jesús Sánchez Adalid; el Coronel Jefe del área de Cultura de Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa, Juan Billón Laá; la analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Rocío de los Reyes Ramírez; la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Gamarra Chopo; la periodista y analista política Esther Jaén, y el periodista y corresponsal de la Cadena Cope Ángel Expósito.

Para completar la jornada, jóvenes investigadores, doctorandos y doctores presentarán sus comunicaciones en las que analizan temas como las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina en periodo de guerra; el populismo desde una perspectiva histórica; el mestizaje entre Extremadura y América; el viaje del escritor Camilo José Cela a Cuba en 1965; el trabajo de los servicios de inteligencia en la Unión Europea y el Caribe; el liderazgo político de las mujeres en Centroamérica; las consecuencias genéticas de los enfrentamientos bélicos, entre otras temáticas de interés.

El programa del IX Congreso Internacional acabará con la entrega del IX Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, cuya dotación económica asciende a 3.000 euros, e incluye la publicación de la tesis en la colección de libros "Tesis Doctorales" que edita la Fundación.

El comité organizador del congreso está compuesto por el director de la Fundación Yuste, Juan Carlos Moreno; la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, Sagrario Morán; el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y director del CEIB, Cástor Díaz, y el profesor titular de Historia de América y jefe del área de América y vicepresidente de la Asociación Española de Americanistas, Sigfrido Vázquez.

Esta edición del congreso forma parte de las actividades de proyecto 'Cooperación UE-ALC en un mundo en transformación: fortalecimiento institucional para la gobernanza global', financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID) y que tiene como objetivo reforzar las capacidades institucionales, el diálogo político birregional y la cooperación estratégica entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) ante un escenario internacional marcado por profundos cambios económicos, sociales, tecnológicos y geopolíticos.

Esta actividad se enmarca dentro de la Escuela de Guadalupe, programa de conocimiento y transferencia puesto en marcha por la Fundación Yuste para la reflexión e investigación sobre la Historia, el Derecho y las Relaciones Internacionales. Entre sus finalidades se encuentra contribuir al desarrollo académico, social e intelectual en la región y proporcionar a la sociedad iberoamericana aquellas herramientas que sean útiles para el avance socio-económico, con fundamento en las relaciones históricas entre los países iberoamericanos, el estado de los vínculos presentes y la búsqueda de un futuro común.