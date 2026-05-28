La Junta de Extremadura invertirá 409 millones de euros en los municipios extremeños, una cifra histórica

El vicepresidente y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha presidido este miércoles el Consejo de Política Local de Extremadura de manera telemática. En dicha reunión ha anunciado que la Junta de Extremadura destinará en 2026 un total de 409 millones de euros a los municipios de la región, una cifra histórica que refleja el firme compromiso del gobierno de María Guardiola con el municipalismo y el fortalecimiento de los servicios públicos en el ámbito rural y urbano.

Respecto al Fondo Regional de Cooperación Municipal se mantiene en los mismos términos que el ejercicio anterior, con una dotación global de 45,8 millones de euros.

Además, el gobierno autonómico ha asumido con fondos propios las aportaciones que anteriormente realizaban las diputaciones provinciales al Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo, lo que ha supuesto un esfuerzo añadido de 48 millones de euros entre 2023 y 2026.

RECORD HISTÓRICO DE PCEM

Uno de los principales pilares de la política municipalista del ejecutivo autonómico son los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM), que alcanzarán en 2026 cifras récord tanto en número como en financiación.

Desde los 7 programas de colaboración del año 2023, este gobierno ha elevado a 14 el número de programas vigentes en este año 2026, con una dotación total de 145,9 millones de euros para los ayuntamientos extremeños, lo que supone más de 42 millones de euros adicionales respecto a 2023; un incremento superior al 40% desde la llegada del actual Gobierno regional y 16,9 millones más que en 2025, lo que constituye un crecimiento interanual del 13,12%.

Entre los incrementos más destacados figuran el programa de servicios residenciales para personas dependientes, con 41,1 millones; el programa de servicio de ayuda a domicilio, que crece un 30% hasta los 7 millones; el programa de servicios de proximidad, con un aumento del 76% hasta los 3,5 millones de euros y el programa de orientación y prospección laboral, con un incremento del 23% hasta los 6,6 millones de euros. Asimismo, resaltar la creación de nuevos programas, como el destinado a la atención a familias, dotado con 3,7 millones de euros.

Con estas inversiones, el gobierno de María Guardiola reafirma su apuesta decidida por el municipalismo como eje vertebrador del desarrollo económico, social y territorial de Extremadura.