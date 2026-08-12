La Junta de Extremadura inicia el trámite de un nuevo decreto de ayudas para orientación laboral dotado con 2,72 millones de euros

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), ha iniciado el trámite del proyecto de decreto que establece las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones de orientación para el empleo y mejora de la empleabilidad e incorpora las primeras convocatorias de 2026.

El proyecto contempla tres programas específicos: NORA, dirigido a personas con diferentes capacidades; PROYECTA 19-29, para jóvenes de entre 19 y 29 años; y PROYECTA 16-18, dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años en situación de exclusión laboral.

En total, las tres convocatorias contemplan la atención de 3.825 personas mediante itinerarios personalizados de orientación laboral. NORA atenderá a 1.250 personas, PROYECTA 19-29 a 2.275 y PROYECTA 16-18 a 300 personas.

NUEVO MARCO PARA LA ORIENTACIÓN LABORAL

El proyecto de decreto actualiza el marco normativo de estas subvenciones a partir de la experiencia de las convocatorias anteriores y de las propuestas de mejora realizadas por las entidades beneficiarias y otras entidades interesadas.

La nueva regulación establece itinerarios de orientación personalizados, integrales e inclusivos. Se fija un número mínimo de horas para elaborar el perfil individualizado, realizar la tutorización y diseñar el itinerario, mientras que el resto podrá adaptarse a las necesidades de cada persona mediante actuaciones de orientación laboral o acciones de coaching y competencias genéricas y transversales.

También se incorpora un enfoque específico para las personas que se encuentren en situaciones de discriminación interseccional por la concurrencia de distintos factores de desigualdad social, como género, etnia, edad o discapacidad.

TRES PROGRAMAS PARA 3.825 PERSONAS

El Programa NORA establece 1.250 personas usuarias y cinco entidades beneficiarias, con 250 personas por entidad. En la convocatoria anterior eran cuatro entidades y 1.200 personas usuarias.

El Programa PROYECTA 19-29 contempla 2.275 personas usuarias y siete entidades beneficiarias, con 325 personas por entidad. La convocatoria anterior atendía a 3.500 personas.

En esta convocatoria disminuye la ratio de personas a atender por entidad, con el objetivo de incrementar la calidad de la orientación y la intermediación en este grupo de edad, atendiendo a las necesidades de perfiles de la demanda laboral.

El Programa PROYECTA 16-18 mantiene las cifras de la convocatoria anterior, con 300 personas usuarias y cuatro entidades beneficiarias, a razón de 75 personas por entidad.

Las entidades procurarán que al menos el 50 % de las personas atendidas sean mujeres.

2,72 MILLONES DE EUROS PARA LAS TRES CONVOCATORIAS

Las tres convocatorias previstas para 2026 cuentan con una financiación global de 2.725.883,94 euros, procedente de transferencias del Estado.

El Programa NORA dispone de 1.000.113,30 euros, PROYECTA 19-29 de 1.227.744 euros y PROYECTA 16-18 de 498.026,64 euros, en todos los casos distribuidos entre 2026 y 2027.

CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS

El proyecto modifica el sistema de pago, que pasa a dos abonos: un primer pago anticipado del 50 % tras la notificación de la resolución de concesión y un segundo abono del 50 %, previa justificación de una cantidad equivalente.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.

El procedimiento de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, con criterios objetivos relacionados con la capacidad de la entidad, los aspectos técnicos y las acciones de inserción laboral. Se incorporan además criterios de minoración vinculados al incumplimiento de compromisos de mayor esfuerzo en las tres últimas convocatorias de proyectos aprobados.

MODIFICACIÓN DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES

El proyecto incrementa del 5 % al 6 % de los gastos salariales y de Seguridad Social el límite para los gastos de movilidad del personal, y eleva de 5 a 6 euros por persona usuaria el límite para material de oficina.

También amplía los gastos de instalaciones subvencionables para incluir alquiler, electricidad, limpieza y agua de los espacios físicos necesarios tanto para los trabajos de coordinación como para los administrativos.