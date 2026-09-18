La Junta de Extremadura impulsará la reforma de la Ley de Caza y Pesca para modernizar el sector y reforzar el medio rural

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha reafirmado su compromiso con el sector cinegético y piscícola, y ha avanzado la próxima modificación de la Ley de Caza y de la Ley de Pesca de Extremadura, una reforma recogida en el acuerdo de Gobierno, que se abordará de manera participada, escuchando a federaciones, sociedades, titulares de cotos, profesionales y a todos los agentes vinculados al medio rural.

Así lo ha manifestado este jueves durante la inauguración de la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica (FECIEX), celebrada en la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA).

García ha explicado que el objetivo de la reforma de la Ley es contar con una normativa más cercana, ágil y adaptada a las necesidades actuales, que facilite la actividad de quienes cumplen las normas y que permita seguir impulsando la caza social y la pesca en la región.

Este año, ha recordado, la Junta de Extremadura ha consolidado la gratuidad de las licencias autonómicas de caza y pesca, con una bonificación del cien por cien de las tasas de expedición. Se trata de una medida que beneficia a miles de cazadores y pescadores y que refuerza el acceso a estas actividades, tan vinculadas a la identidad y al desarrollo económico de Extremadura.

Además, ante los incendios que han afectado a numerosos cotos y a profesionales del sector, García ha informado de que la Consejería de Agricultura ha activado un contrato de emergencias para atender las necesidades derivadas de estos daños.

Entre las actuaciones aprobadas destaca la bonificación del cien por cien de los impuestos de los cotos afectados, así como de determinadas tasas administrativas para aliviar la carga económica de quienes han sufrido directamente las consecuencias del fuego.

El consejero ha destacado que hablar de caza y pesca en Extremadura es hablar de historia, identidad y medio rural. Extremadura cuenta con 3.500 cotos de caza, que ocupan más del 82 % del territorio, y una actividad que mueve alrededor de 400 millones de euros al año, con más de 128.000 licencias de caza en vigor.

Este año, además, se ha dado un paso significativo con la declaración de la caza de perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo una tradición que forma parte de la vida de muchos pueblos.

En pesca, Extremadura dispone de cerca de 15.000 kilómetros de ríos y arroyos, unos 7.500 kilómetros de orillas embalsadas, más de 154.000 licencias y alrededor de 300 cotos, lo que convierte a la región, ha apuntado, en un destino de pesca de referencia nacional.

Con estos datos, Juan José García ha subrayado la importancia de la formación, el empleo y la incorporación de jóvenes para garantizar el relevo generacional en estas actividades.

Por último, el consejero de Agricultura ha reiterado su compromiso de estar al lado de quienes generan actividad y oportunidades en el medio rural, escuchando al sector y trabajando de manera conjunta para seguir fortaleciendo la caza y la pesca como motores sociales, culturales y económicos de la región.