La Junta de Extremadura y Fedexcaza entregan este jueves en Llerena los II Premios Extremeños de la Caza

Los II Premios Extremeños de la Caza, organizados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), se entregarán este jueves, 26 de marzo, a partir de las 19:30 horas, en una gala que tendrá lugar en la Hospedería de Llerena.

La convocatoria distingue a personas y colectivos que destacan por sus aportaciones a un sector que mueve en torno a 400 millones de euros anuales en la comunidad autónoma, donde hay 3.200 cotos y 3,5 millones de hectáreas de uso cinegético (más del 80% de la superficie regional).

El jurado de los II Premios Extremeños de la Caza compuesto por representantes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, Fedexcaza y las asociaciones Aproca y Aprocex, ha decidido conceder el premio a la personalidad cinegética del año a Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, XII Marqués de Valdueza, por su extensa trayectoria vinculada a la gestión cinegética, la conservación de la naturaleza y el desarrollo del mundo rural, así como por su compromiso con la defensa de la caza y la gestión responsable del medio natural.

El galardón a Mejor deportista absoluto masculino ha recaído en Luis López Paredes, por su brillante temporada y sus resultados en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, entre los que destaca el título de campeón del mundo por equipos el año pasado, además de su presencia constante en fases finales y su implicación en la promoción del deporte cinegético.

LA SOCIEDAD DE AZUAGA

En la categoría de Mejor deportista absoluta femenina, se distingue a María Fernández Ortiz, tras una temporada excepcional en la que se proclamó campeona de España absoluta de San Huberto y campeona de Extremadura en esta modalidad y en Caza menor con perro, consolidándose además como una de las grandes referencias del deporte cinegético femenino.

El Premio Comisión de Homologación de Trofeos de Extremadura será para Javier Bermejo Pérez, tras abatir el récord de gamo capturado hasta la fecha en Extremadura, un ejemplar extraordinario que se encuentra pendiente de homologación oficial y que seguramente se posicione como el récord nacional de todos los tiempos.

La Sociedad Local de Cazadores Arsense, de Azuaga, es reconocida con el premio al Mejor proyecto social, por su modelo de gestión ejemplar en uno de los cotos sociales más extensos de Extremadura, con más de 20.000 hectáreas. Destaca especialmente por su trabajo en la gestión de la perdiz roja silvestre y autóctona, así como por su apuesta por una gestión sostenible de la caza menor, su compromiso con la conservación de las especies y su participación en numerosos proyectos científicos de seguimiento y gestión de fauna.

RECONOCIMIENTO A COTURNIX

El Mejor proyecto privado y/o comercial es para DIBE Food Group, por su destacada labor en la transformación, comercialización y difusión de la carne de caza, impulsando la economía rural y la proyección internacional de este producto.

La distinción al Mejor proyecto comunicativo es para PROADES Caza y Naturaleza, por su labor divulgativa acercando a los más jóvenes el conocimiento del medio natural, el mundo rural y la actividad. Desde su puesta en marcha en el año 2017, este programa educativo ha permitido llegar a cerca de diez mil escolares extremeños.

Por último, el Mejor proyecto de Investigación Cinegética se concede a COTURNIX, impulsado por Mutuasport y Fundación Artemisan, por su contribución científica al conocimiento del estado de conservación de la codorniz en España, convirtiéndose en un referente europeo en la monitorización de esta especie y en la defensa de su gestión sostenible basada en datos científicos.