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La Junta de Extremadura no cubrirá la Dirección de la AEXCID tras el cese de su responsable

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha explicado que la no cobertura de este puesto directivo permitirá un ahorro superior a los 85.000 euros anuales.

Redacción

Extremadura |

La Junta de Extremadura no cubrirá la Dirección de la AEXCID tras el cese de su responsable
La Junta de Extremadura no cubrirá la Dirección de la AEXCID tras el cese de su responsable | AEXCID

La Junta de Extremadura no cubrirá la Dirección de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) tras el cese, a petición propia, de su directora, Isabel Belloso Bueso, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de este martes.

Esta decisión se enmarca en las medidas de reorganización y racionalización administrativa impulsadas por la vicepresidencia y consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, orientadas a favorecer una gestión eficiente de los recursos públicos y la optimización de la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha explicado que la no cobertura de este puesto directivo permitirá un ahorro superior a los 85.000 euros anuales.

La medida forma parte de las actuaciones para adecuar la organización administrativa a las necesidades de gestión, garantizando al mismo tiempo el correcto funcionamiento de los servicios y organismos dependientes de la Administración autonómica.

La Junta de Extremadura reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos, basada en criterios de eficiencia, sostenibilidad y mejora continua de la Administración.

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