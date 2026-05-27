La Junta de Extremadura concede más de 373.000 euros en ayudas para usuarios de comedores escolares

La Junta de Extremadura ha concedido 373.908 euros en ayudas destinadas a sufragar los costes de comedor escolar correspondientes al curso 2025/2026, medida de la que se beneficiarán 489 alumnos y alumnas de la región.

La resolución de concesión de las ayudas, emitida por la Consejería de Educación y Formación Profesional, se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La subvención, que asciende a 764,64 euros por estudiante, permite financiar el coste de comedores escolares en aquellos casos en los que el centro educativo no dispone de servicio de comedor gestionado por la Consejería de Educación, siempre que se cumplan los mismos requisitos socioeconómicos establecidos para la obtención de plaza gratuita en los comedores escolares dependientes de la Administración educativa.

Los beneficiarios de la convocatoria deben tener residencia familiar en Extremadura o la condición de extremeño y estar matriculados en su centro de adscripción en los niveles educativos correspondientes, informa en nota de prensa la Administración regional.

La convocatoria, publicada en el DOE el pasado 24 de septiembre de 2025, ha estado dirigida al alumnado de tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil acogido al programa experimental Aula Dos, segundo ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Obligatoria o Formación Profesional Básica.

Las listas que contienen la totalidad de ayudas concedidas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios de las delegaciones provinciales de Educación, así como en la plataforma educativa Educarex.