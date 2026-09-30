La Junta emplaza a los sindicatos a negociar la equiparación salarial de los funcionarios con los recursos disponibles

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, mostraba su respeto por la concentración convocada ayer en Mérida por los sindicatos para reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos, al tiempo que ha subrayado que la negociación sigue abierta y que la oferta presentada está condicionada por los recursos disponibles.

"Tienen encima de la mesa hasta dónde podemos llegar con esos recursos, con ese dinero de los ciudadanos extremeños para seguir avanzando en materia de empleo público".

Así lo ha dicho Manzano este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntada por la concentración convocada frente a la sede de Presidencia por la plataforma CTSAGEx, a la que se han sumado los sindicatos CCOO, CSIF, UGT, SGTEX, USO y SIP, para exigir la equiparación salarial de los empleados de la Administración General de la Junta de Extremadura.

Manzano ha reiterado que el Ejecutivo regional trabaja "cada día" para mejorar las condiciones de los empleados públicos desde su llegada al gobierno en 2023, y lo ha hecho con dotación presupuestaria, que ha cifrado en 400 millones de euros "en actividades salariales", así como ha apuntado los 164 millones previstos para 2027, además de recordar el abono de deudas pendientes del anterior gobierno socialista, como el 2% del 2020.

En todo caso, ha reiterado que la negociación "está abierta", y que seguirá trabajando como lo ha hecho "desde el primer momento para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos en muchos ámbitos, en muchos ámbitos".

Así, ha recordado el decreto de indemnizaciones, que regula las dietas y el kilometraje, que llevaba 18 años sin actualizarse, entre otras medidas como el teletrabajo o la aprobación del primer plan de igualdad de la administración autonómica.

Por tanto, ha dicho, está "deseando poder seguir avanzando tras muchos años, tras décadas de inacción del anterior Gobierno socialista que había abandonado a los empleados públicos" de Extremadura.