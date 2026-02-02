La Junta destina más de 533.000 euros a empresas extremeñas que impulsen la innovación en salud digital

La Junta de Extremadura ha aprobado un total de 533.750 euros para empresas de la región que desarrollen soluciones tecnológicas de última generación que ayuden a impulsar la innovación en materia de salud digital, en el marco del proyecto europeo Unite.

Así, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado una resolución en el Diario Oficial de Extremadura por la que se formaliza una transferencia específica plurianual destinada a desarrollar las actividades contempladas en el proyecto internacional Unite, que está cofinanciado al 50 por ciento por la Comisión Europea.

La inversión servirá para crear un ecosistema europeo de innovación en salud digital, abierto, interregional y sin fronteras, orientado a dar respuesta a retos como el envejecimiento de la población, el impulso de la economía plateada y el fortalecimiento de la competitividad del sector de la salud a través del uso de tecnologías digitales, según señala la Junta en nota de prensa.

El proyecto Unite cuenta con un presupuesto global de 20 millones de euros, que financia la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte Europa, permitirá a las empresas y startups extremeñas del ámbito de la salud digital acceder a financiación europea, redes de colaboración interregional y espacios de experimentación para el desarrollo y validación de tecnologías sanitarias digitales avanzadas.

La iniciativa reúne a actores procedentes de países como Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Polonia o Reino Unido, incluyendo el sector privado, el sector público, el mundo académico y la sociedad civil con el fin de apoyar la expansión de las empresas emergentes locales y facilitar la creación de nuevas cadenas de valor en salud.

A través de convocatorias abiertas, el proyecto apoyará soluciones innovadoras basadas en tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la telemedicina, los sistemas de apoyo a la decisión clínica o las herramientas digitales para la atención a personas mayores y pacientes crónicos, facilitando su escalado y su entrada en nuevos mercados europeos.

También es destacable que a través de Unite se facilitará el testeo, validación y demostración de las soluciones tecnológicas en entornos clínicos y asistenciales reales, en colaboración con servicios de salud, centros sanitarios y otros agentes del sistema.