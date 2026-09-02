La Junta destina más de 10 millones de euros a recuperar las zonas afectadas por los incendios y reforzar la prevención

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este martes la aprobación en Consejo de Gobierno de un decreto ley con medidas dirigidas a recuperar las zonas dañadas por los incendios este verano; ayudar a las personas y sectores afectados y reforzar la prevención frente a los posibles futuros fuegos.

"Las instituciones tienen que estar donde están los problemas y, sobre todo, donde están las personas que necesitan una respuesta", ha afirmado la presidenta en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar en la Casa Forestal del Buen Agua, en el corazón de Las Hurdes.

Guardiola ha recordado especialmente el incendio iniciado el pasado 18 de agosto en la comarca, que afectó a más de 3.700 hectáreas y obligó a evacuar a casi un millar de vecinos de doce alquerías.

También ha tenido palabras de agradecimiento para todos los profesionales, efectivos y voluntarios que participaron en el operativo: "Cuando lo importante se ve amenazado, la respuesta correcta siempre es la unidad. La respuesta válida es el trabajo y la coordinación".

RECUPERAR LA ACTIVIDAD Y LAS VIVIENDAS

En concreto, el decreto recoge ayudas extraordinarias para agricultores, ganaderos y apicultores. Los titulares de explotaciones de cerezo, olivar, castaño para fruto y cultivos asociados podrán recibir 3.000 euros por cada hectárea de cultivo permanente afectada. También se establecen ayudas de 700 euros por unidad de ganado mayor perdida y de 100 euros por colmena. Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros.

Además, el Ejecutivo autonómico ha aprobado ayudas directas para alojamientos rurales, hoteles, hostales, albergues, campamentos de turismo y establecimientos de restauración de los municipios afectados. Las cuantías oscilarán entre 1.200 y 3.000 euros y se multiplicarán por 2,5 en aquellos lugares que tuvieron que ser evacuados o confinados.

Guardiola también ha querido lanzar un mensaje para contribuir a la recuperación turística de Las Hurdes: el 92 por ciento de la superficie de la comarca permanece intacta. "Pongamos entre todos el foco en el gran atractivo turístico que continúa teniendo esta bella comarca", ha pedido.

Una parte especialmente importante de las medidas está dirigida a las familias cuyas viviendas han sufrido daños. En los casos más graves, las ayudas podrán alcanzar los 132.000 euros. Para obras de reparación o rehabilitación, la Junta cubrirá el 80 por ciento del coste, con ese mismo límite máximo.

Asimismo, se contemplan ayudas de entre 7.000 y 14.000 euros para reponer menaje de primera necesidad y 300 euros mensuales para el alquiler de las familias que hayan tenido que abandonar su vivienda.

UNA NUEVA FORMA DE PREVENIR

Junto a la recuperación, el Consejo de Gobierno ha aprobado cambios para reforzar la prevención. Entre ellos, la modificación de la Ley Agraria de Extremadura para facilitar la gestión de pequeñas fincas próximas a los núcleos urbanos y favorecer que la actividad agrícola y forestal genere cortafuegos naturales.

"La actividad tradicional en el campo tiene que volver a ser, como lo ha sido siempre, un aliado en la prevención de los incendios", ha defendido Guardiola.

La presidenta ha anunciado además que la Junta impulsará desde la Asamblea de Extremadura una iniciativa para pedir al Gobierno de España la modificación del artículo 50 de la Ley de Montes. El objetivo es permitir actuaciones destinadas a crear paisajes en mosaico en terrenos afectados por incendios sin tener que esperar los 30 años que establece actualmente la legislación estatal.

"No pedimos menos protección para los montes quemados. Pedimos una protección más inteligente, que permita actuar hoy para evitar la tragedia que esté por venir", ha señalado. "Si una norma impide hacer una mejor prevención, el problema no es la prevención: el problema es la norma".

ACTUACIONES EN EL MONTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

El Ejecutivo autonómico acometerá también actuaciones de emergencia para proteger los sistemas de abastecimiento, embalses y cauces afectados por los incendios, con intervenciones en distintos puntos de Las Hurdes y en Casas de Millán.

A ello se suman 1,3 millones de euros para estabilizar el terreno y reducir la erosión, mediante actuaciones como el helimulching, la retirada y aprovechamiento de árboles y restos quemados, la creación de barreras naturales y la recuperación de pistas forestales e infraestructuras rurales.

La Junta impulsará asimismo una transformación progresiva de las masas forestales para reducir la continuidad del combustible vegetal. El objetivo anunciado por Guardiola es sustituir en Las Hurdes y Sierra de Gata al menos el 20 por ciento de las superficies de pino por otras especies.

"El problema no es una especie concreta. El problema aparece cuando esas masas forestales no están suficientemente gestionadas y favorecen la intensidad y la propagación de las llamas", ha explicado.

Entre las nuevas actuaciones se encuentra también el impulso del Proyecto Mosaico Gata-Hurdes, desarrollado por la Universidad de Extremadura, así como una línea de ayudas a los ayuntamientos de zonas de alto riesgo para utilizar el pastoreo como herramienta preventiva.

CASA FORESTAL DEL BUEN AGUA, CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL

Guardiola ha anunciado además que la Casa Forestal del Buen Agua, donde este martes se ha reunido el Consejo de Gobierno, se convertirá en un Centro de Innovación y Desarrollo Forestal.

El nuevo espacio será un centro de referencia para apoyar al operativo autonómico de prevención de incendios y desarrollar proyectos de investigación e innovación forestal, educación ambiental y formación. También albergará la sede del Proyecto Mosaico Gata-Hurdes.

La presidenta ha cerrado su intervención reafirmando el compromiso de la Junta con las zonas afectadas: "Estar con la gente no es solo venir en el momento más crítico. Ahí estuvimos, por supuesto. Como estamos cada vez que se necesita. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y hoy toca seguir. Con hechos y con presencia".