La Junta destaca que el sector turístico extremeño se acerca a los 29.000 empleos en el mejor noviembre desde 2011

El sector turístico de Extremadura sumó 28.912 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, un crecimiento del 0,6 por ciento respecto al mismo mes de 2024, lo que se traduce en 176 empleos más, según los datos publicados este miércoles por Turespaña.

El número de afiliados es el "más alto" de un mes de noviembre desde el inicio de la serie histórica, en 2011, cuando el turismo de la región contaba con 21.058 personas empleadas, destaca en nota de prensa la Junta.

Del total de trabajadores vinculados a esta actividad económica, 21.016 eran asalariados, un aumento del 0,8 ciento anual, y 7.896 autónomos, el 0,2 por ciento más.

Respecto a noviembre de 2019, año previo a la pandemia, el turismo extremeño emplea a 2.368 personas más, lo que supone un incremento del 8,9 por ciento.