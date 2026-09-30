La Junta desmiente que haya ordenado la retirada de símbolos LGTBI o feministas en los Espacios para la Creación Joven

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha desmentido que se haya ordenado la retirada de banderas e iconos referentes al colectivo LGTBI, feministas o de igualdad en los Espacios para la Creación Joven (ECJ) de la comunidad autónoma.

Los ECJ son un recurso destinado a los jóvenes extremeños que dependen de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox, si bien la consejera ha remarcado que las competencias sobre el uso de los espacios comunes pertenecen a su propio departamento, y en este sentido subraya que se ha "tergiversado" una circular que tiene por objeto "salvaguardar" la imagen institucional.

"No es cierto que en los Espacios de Creación se haya dado una instrucción directa de retirada de las banderas del colectivo LGTBI. No es cierto, se desmiente por completo", ha abundado Manzano al ser preguntada por esta cuestión en la comparecencia ante la prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Esa circular no manifiesta eso", ha insistido, para añadir que en ella "no hay ninguna referencia en absoluto a cuestiones fundamentales" para el Ejecutivo regional, como la igualdad, sobre las que está trabajando "más que nunca desde el primer momento".

Un ámbito en el que ha habido "avances muy importantes que no se habían producido en anualidades anteriores", entre las que ha citado la puesta en marcha de los centros de atención a víctimas de violencia machista 24 horas, o al impulso de medidas de corresponsabilidad para que las mujeres no tengan que "abandonar" sus carreras, así como también se han dado pasos en el ámbito del colectivo LGTBI, según ha defendido.

Por tanto, desde el Ejecutivo regional ven una "intención maliciosa de buscar un conflicto donde no lo hay", y ha pedido que "dejen de buscar enfrentamientos" porque "no es verdad".