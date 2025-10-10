La Junta denuncia que Pedro Sánchez viene a Extremadura con "las manos vacías" y sin anunciar inversiones

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, ha manifestado el "profundo malestar" del Gobierno extremeño ante la visita realizada ayer a la región por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las obras de la autovía Cáceres-Badajoz, "sin tener el detalle de avisar al Gobierno de la Junta de Extremadura" y sin anunciar ninguna inversión en infraestructuras para la región.

La autovía Cáceres-Badajoz "es clave y prioritaria para la región", según ha explicado el consejero, quien ha recordado que "llevan tres años para construir el primer tramo entre Cáceres y el río Ayuela y quedan todavía siete tramos más".

Manuel Martín ha explicado que el presidente del Gobierno anuncia inversiones en otras regiones, pero cuando viene a Extremadura no lo hace, "pensábamos que ayer iba a hacer algún tipo de anuncio en cuanto a licitación del tramo de autovía o agilización de las obras de la autovía de Cáceres a Badajoz, y no hizo nada de eso, solo se hizo la foto y se fue, haciendo caso omiso de nuevo a las reivindicaciones de los extremeños", ha declarado.

FALTA DE RESPETO INSTITUCIONAL

Manuel Martín ha destacado que para el Gobierno de María Guardiola "resulta intolerable la falta de respeto institucional" del presidente del Gobierno con la Junta de Extremadura, máxime cuando también ha ocurrido recientemente, con motivo de "la visita de la vicepresidenta de Transición Ecológica en agosto y de la ministra de Vivienda en septiembre en la misma sintonía, sin avisar al gobierno extremeño".

"Ni compartimos ni toleramos este tipo de actuaciones, este ninguneo que viene dando el Gobierno de España a la Junta de Extremadura", ha señalado el consejero, quien ha asegurado que "creemos en el respeto institucional y en la honestidad y la lealtad entre administraciones".

Martín ha recordado que la Junta de Extremadura colabora con otras administraciones, como las diputaciones provinciales, "en materia de infraestructuras viarias hemos hecho actuaciones y las vamos a seguir haciendo, por tanto no entendemos esta falta de sintonía y de empatía del Gobierno de España con el gobierno de la Junta de Extremadura", ha señalado.

El consejero ha pedido al presidente del Gobierno que las necesidades de comunicaciones que tiene Extremadura no deben ser objeto de batalla política, pues debería existir entendimiento entre todas las administraciones "como hace en otras regiones, donde anuncia inversiones, pero cuando viene a Extremadura se va con las manos vacías".

"El Gobierno de España debe dejar de insultar a los extremeños, que no vuelva a dejarnos fuera de estos actos y que el presidente no se vaya como vino, haciendo caso omiso a las reivindicaciones que tiene la región desde hace años".

"Nos da igual que la alta velocidad la promueva el PSOE o el PP -ha declarado Martín-, lo que queremos los extremeños es que esa infraestructura se haga y se avance, al igual que con otras tantas autovías del Estado que están en el cajón del olvido".

"Ayer esperábamos que fuera un día para la historia, que el presidente anunciara la licitación de los tramos de la autovía Cáceres-Badajoz y fue un día para la historia negra de la región, fue un bochorno de acto", ha añadido.