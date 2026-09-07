La Junta dedica unos 750.000 euros a restaurar, digitalizar y modernizar archivos

Un programa de inversiones de la Junta cercano a los 750.000 euros busca modernizar los archivos extremeños, mejorar las condiciones de conservación de los fondos documentales y facilitar el acceso de la ciudadanía al patrimonio documental de la región.

Las actuaciones incluyen la restauración de 31 documentos históricos, la digitalización de aproximadamente 1,2 millones de imágenes, la mejora del portal CICONIA ofreciendo el acceso y difusión del Patrimonio Documental custodiado en los Archivos y la instalación de armarios compactos en el Archivo General de Extremadura.

Una de las actuaciones llevadas a cabo a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha sido en los Archivos Históricos Provinciales de Badajoz y Cáceres, con la restauración de 31 documentos históricos, con una cronología que abarca desde 1540 hasta 1876, y con una inversión de 111.078 euros.

Estos trabajos han permitido recuperar documentos que presentaban distintos grados de deterioro y devolverles unas condiciones adecuadas para su conservación, ha explicado la Junta en nota de prensa.

De esta manera, se frenan los procesos de deterioro y se garantiza que puedan seguir siendo consultados por investigadores y ciudadanos, asegurando su preservación para las generaciones futuras.

Por otro lado, se ha continuado con la labor de digitalización de fondos documentales, prorrogándose el contrato de digitalización, lo que permitirá alcanzar en 2026 un total de 580.492 imágenes digitalizadas.

La intervención se prorrogará durante 2027 hasta alcanzar casi 1,2 millones de imágenes digitalizadas.

Esta digitalización contribuye a preservar los documentos originales al reducir su manipulación y, al mismo tiempo, facilitar su consulta y difusión a través de internet. Esta actuación supone una inversión total de 194.637,76 euros.

En el ámbito de la modernización de los sistemas tecnológicos de gestión y difusión del patrimonio documental se ha realizado una inversión de 133.414,60 euros para la implantación en el portal CICONIA de un acceso directo a los archivos, facilitando a la ciudadanía y a los investigadores la localización y consulta de los fondos documentales disponibles en línea.

Una inversión de 250.502,67 euros, destinada a la instalación de armarios compactos en el Archivo General de Extremadura; y 57.746,31 euros para la sustitución de las cajas de conservación de los protocolos notariales que custodia el Archivo Histórico Provincial de Badajoz son otras de las actuaciones llevadas a cabo.

El programa de inversiones contempla, asimismo, actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y protección de los edificios y de los fondos mediante mejoras en instalaciones eléctricas, sistemas de protección contra incendios y otros elementos necesarios para garantizar unas condiciones adecuadas de conservación.