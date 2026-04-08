La Junta convoca las ayudas del programa Crisol-Formas que creará 300 empleos, un 50% más que la edición anterior

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la resolución por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026 de ayudas dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas participantes en los proyectos del Programa Crisol-Formas, con las que se prevé la creación de hasta 300 empleos, un 50 por ciento más que en la edición anterior.

Estas subvenciones están destinadas a aquellas personas que hayan superado con evaluación positiva la primera etapa del programa, así como a los tutores de acompañamiento que continúan hasta la finalización del mismo.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina a esta convocatoria un total de 1,8 millones de euros, lo que supone un incremento "significativo" respecto al millón de euros de la convocatoria anterior.

Este aumento presupuestario permitirá la contratación de hasta 300 participantes y tutores en empresas privadas durante un periodo mínimo de tres meses, frente a los cerca de 200 beneficiarios del año pasado, aclara la Junta en una nota de prensa.

Podrán acogerse a estas ayudas empresas privadas, autónomos, profesionales colegiados, tanto personas físicas como jurídicas, así como comunidades de bienes, sociedades civiles, entidades sin ánimo de lucro y uniones temporales de empresas que formalicen contratos.

CONTRATACIONES Y SOLICITUDES

Las contrataciones deberán realizarse en el plazo de quince días naturales desde la finalización de la primera etapa del proyecto Crisol-Formas, o en su caso dentro del periodo ampliado o aplazado, y deberán estar vinculadas a ocupaciones relacionadas con la especialidad formativa cursada.

Los contratos deberán ser a jornada completa, con una duración mínima de tres meses, y contemplar retribuciones conforme al salario mínimo interprofesional vigente o al convenio colectivo aplicable.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante seis meses, desde el 8 de abril hasta el 7 de octubre de 2026. Las empresas interesadas deberán presentar su solicitud en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la formalización del contrato.

La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a toda la información relativa al procedimiento, se realizará a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se realizará mediante concesión directa en régimen de convocatoria abierta.