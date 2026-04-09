La Junta avanza en el proyecto del Museo del Madruelo en Cáceres con la concesión de la licencia urbanística

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura avanza en el desarrollo del proyecto para la construcción del futuro Museo del Madruelo en Cáceres, destinado a albergar la colección Helena Folch-Rusiñol de la Fundación La Fontana, tras la concesión de la correspondiente licencia urbanística por parte del ayuntamiento de la capital cacereña.

Este trámite administrativo supone un paso "decisivo" hacia la materialización de una infraestructura cultural "clave" para la región, que contempla tanto la construcción del edificio museístico como la ordenación de su entorno, apunta en nota de prensa el Ejecutivo regional.

El futuro museo permitirá albergar una de las colecciones privadas más relevantes en los ámbitos de la cerámica y la etnomusicología, y lo hará en un edificio concebido específicamente para poner en valor su contenido.

El proyecto arquitectónico, diseñado por el estudio Mangado y Asociados bajo el lema 'La música y la tierra', plantea una propuesta que "dialoga con el entorno", en consonancia con los rincones medievales y renacentistas que definen la ciudad de Cáceres.

La actuación cuenta con una inversión cercana a los 13 millones de euros y dispone de una propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación a favor de la unión temporal de empresas Construred-Placonsa.

Actualmente, el procedimiento se encuentra en fase de tramitación previa a la formalización del contrato, aún supeditada a la aportación de la documentación requerida y a la constitución formal de la UTE.

La Junta de Extremadura destaca la importancia de este proyecto dentro de su estrategia de impulso a las infraestructuras culturales, con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía, preservar el patrimonio, generar nuevas oportunidades de desarrollo y reforzar la proyección cultural de la comunidad.