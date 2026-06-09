La Junta avanza en la elaboración de un reglamento "moderno" y "actualizado" del Registro de Sociedades Cooperativas

El director general de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura, Diego Sánchez Duque, ha explicado que está en un "avanzado" estado de tramitación el Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas en la región.

Una norma que, según ha destacado, permitirá disponer de un reglamento "moderno, actualizado y adaptado a las necesidades actuales" del cooperativismo extremeño.

De este modo, ha detallado que el objetivo de esta iniciativa es facilitar la constitución y los trámites de las cooperativas extremeñas, además de proporcionar una "mayor seguridad jurídica", señala en nota de prensa la Administración regional.

Así lo ha apuntado Sánchez Duque durante la reunión del Consejo Superior del Cooperativismo, en el que se han abordado diversas medidas orientadas a fortalecer el modelo cooperativo y la economía social extremeños, así como a avanzar en la modernización y digitalización de los procedimientos administrativos que afectan a estas entidades.

En el encuentro han participado distintos departamentos de la Junta, representantes de cooperativas y entidades de la economía social, organizaciones sindicales y la Universidad de Extremadura.

Asimismo, Sánchez Duque ha expuesto los avances en la digitalización de registros y procedimientos. En este sentido, la Junta está finalizando una nueva aplicación de gestión registral que integrará en una única plataforma la información relativa a las sociedades cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación y entidades agroalimentarias prioritarias.

Además, en colaboración con la Dirección General de Servicios Digitales Críticos, se ha desarrollado un sistema de emisión automatizada de certificados de las cooperativas que permitirá obtener certificados del Registro de forma "prácticamente inmediata", desde cualquier lugar y mediante el uso de certificado electrónico, eliminando desplazamientos y reduciendo los tiempos de espera.

En una primera fase, este servicio ya se encuentra disponible para los certificados de representante legal de las cooperativas agroalimentarias. El director general ha avanzado que la Junta prevé extenderlo progresivamente al resto de cooperativas y registros dependientes de la Dirección General, así como ampliar el catálogo de certificaciones que puedan obtenerse de forma automatizada.

Con estas actuaciones, la Junta de Extremadura persigue una relación "más ágil" y "simplificada" con las cooperativas y entidades de la economía social, facilitando su actividad diaria y sus trámites administrativos, con el objetivo de que puedan realizar la inmensa mayoría de sus gestiones sin necesidad de desplazarse físicamente.

La reunión también ha servido para recoger propuestas y necesidades de los representantes del sector con el fin de seguir construyendo una economía social extremeña "fuerte, moderna y en crecimiento".