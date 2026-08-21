La Junta autoriza el regreso a sus municipios de todos los evacuados por el incendio y quiere darlo por estabilizado a lo largo del día

La Junta de Extremadura ha autorizado el regreso a sus municipios de todos los vecinos de las alquerías hurdanas que permanecían evacuados como medida preventiva de seguridad por el incendio forestal declarado en Pinofranqueado el pasado martes y que evoluciona favorablemente.

Así se ha determinado durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada a las 9 horas de este jueves y a la que ha acudido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha informado de que los trabajos a lo largo de este viernes tienen por objetivo dar el incendio por estabilizado a lo largo de la tarde.

De las cinco alquerías que permanecían desalojadas, los residentes en Horcajo y Aldehuela podrán volver a sus domicilios con libertad de movimientos, mientras que los de El Gasco, La Fragosa y Martilandrán lo harán bajo la orden de confinamiento en casco urbano.

Las personas vulnerables que fueron evacuadas regresarán a lo largo del día, dado que su vuelta requiere de un dispositivo especial.

Se ha acordado también mantener tanto la situación operativa dos del Plan de Protección Civil Infocaex como el nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex (en una escala de cero a tres).

Ambos niveles fueron declarados ante la necesidad de tomar medidas para proteger a bienes y personas y de ampliar el dispositivo de extinción con medios no asignados inicialmente a la comunidad autónoma.

DISPOSITIVO DESPLEGADO

El incendio forestal de Pinofranqueado comenzó a las 14:35 horas del pasado martes, a las 14:50 se declaró el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) y a las 16:30 el nivel 2. Ha afectado a unas 4.350 hectáreas, principalmente de pinar, cifra estimativa y sujeta a cambios.

Este jueves trabajarán en la extinción 240 efectivos. En concreto; 23 unidades de bomberos forestales (13 terrestres y 10 aéreas), seis agentes del Medio Natural y 8 técnicos de extinción. Intervendrán también 21 medios aéreos (15 helicópteros y 6 aviones anfibios), además de tres equipos de maquinaria pesada.

En el dispositivo participan la Junta de Extremadura, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Diputación de Cáceres, el servicio de prevención y extinción de Castilla y León (Infocyl), Guardia Civil, Protección CIvil y Cruz Roja Extremadura.

La próxima reunión del CECOPI se celebrará a las 20:00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la Cooperativa APIHURDES, en la localidad de Pinofranqueado.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.