La Junta abona casi 91 millones de euros en diversos pagos de la PAC a 36.500 agricultores y ganaderos extremeños

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha abonado este miércoles 90,8 millones de euros de diversos pagos de la Política Agraria Común (PAC) a 36.500 agricultores y ganaderos en la región.

Estos pagos se corresponden con la ayuda básica a la renta para sostenibilidad, la ayuda complementaria redistributiva, la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y diversos ecorregímenes.

De este modo, y como es habitual en este mes de diciembre, con estos pagos se completan los abonos de la PAC correspondientes a la campaña actual, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.