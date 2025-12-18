PAC

La Junta abona casi 91 millones de euros en diversos pagos de la PAC a 36.500 agricultores y ganaderos extremeños

De este modo, y como es habitual en este mes de diciembre, con estos pagos se completan los abonos de la PAC correspondientes a la campaña actual, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Redacción

Extremadura |

La Junta abona casi 91 millones de euros en diversos pagos de la PAC a 36.500 agricultores y ganaderos extremeños
La Junta abona casi 91 millones de euros en diversos pagos de la PAC a 36.500 agricultores y ganaderos extremeños | Junta de Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura ha abonado este miércoles 90,8 millones de euros de diversos pagos de la Política Agraria Común (PAC) a 36.500 agricultores y ganaderos en la región.

Estos pagos se corresponden con la ayuda básica a la renta para sostenibilidad, la ayuda complementaria redistributiva, la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y diversos ecorregímenes.

De este modo, y como es habitual en este mes de diciembre, con estos pagos se completan los abonos de la PAC correspondientes a la campaña actual, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer