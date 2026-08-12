Un joven de 21 años de Don Benito, tercer caso confirmado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2026

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado que un varón de 21 años de Don Benito es el tercer caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2026.

El joven pertenece al Área de Salud de Don Benito-Villanueva y no ha precisado ingreso hospitalario, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe recordar que el primer caso confirmado correspondió a una mujer de 86 años, que fue dada de alta y se encuentra en su domicilio, mientras que el segundo caso, notificado el pasado viernes, fue el de una mujer de 67 años que continúa ingresada en el Hospital de Mérida.

El pasado año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

La dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible.

Se pretende mantener una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.