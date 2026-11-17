La Red de Cooperación Caminos a Guadalupe celebrará los próximos 23 y 24 de noviembre una nueva edición de las Jornadas de la Red de Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe.

El encuentro, que tendrá lugar en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, coincide con el Año Santo Guadalupense 2026-2027.

Reunirá a responsables de algunas de las rutas de peregrinación más consolidadas de España con ayuntamientos, asociaciones, técnicos y peregrinos que trabajan cada día por los caminos que llevan a Guadalupe.

Las jornadas están financiadas por la Diputación de Cáceres, que patrocina esta segunda edición, y cuentan con la colaboración del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

La jornada incluirá una visita al Real Monasterio guiada por su guardián, fray Vidal Rodríguez López, y se cerrará a las 19,00 horas con la clausura y la entrega del reconocimiento a Jesús Sánchez Adalid como Embajador de los Caminos a Guadalupe 2026.

La participación está abierta a socios de la Red, asociaciones de amigos de los caminos, técnicos de turismo y desarrollo local, empresas del sector y cualquier persona interesada en la peregrinacién y su patrimonio.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo miércoles, día 18, informa la organización.

La Red de Cooperación Caminos a Guadalupe trabaja por la recuperación, señalización y promoción de los caminos históricos de peregrinación que, desde distintos puntos de la península, conducen hasta el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, poniendo en valor su patrimonio y su potencial para el desarrollo de los territorios que atraviesan.