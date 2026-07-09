Joaquín Parra ratifica ante el Juez Pedraz que Leire Díez le ofreció ayuda a cambio de información dañina para la jueza Beatriz Biedma

El empresario y expresidente del C.D. Badajoz Joaquín Parra ha confirmado este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que la exmilitante del PSOE Leire Díez le ofreció ayuda en causas judiciales a cambio de que él proporcionara información que pudiera afectar a la reputación de la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano de presidente del Gobierno, por presunto enchufismo en la Diputación pacense.

Fuentes jurídicas han detallado a Europa Press que Parra se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la UCO, en la que contó que conoció a Díez a través del empresario Javier Pérez Dolset, imputado en esta causa, quien presentó a Leire como "una persona que le podría ayudar a hacer frente a las injusticias que estaba sufriendo" como consecuencia de las causas judiciales que le afectaban.

Según el informe, Parra fue condenado por la Audiencia Nacional por un delito contra la Hacienda Pública y acusado en un juicio también por fraude fiscal, en ambos casos por cuestiones relacionadas con el sector de los hidrocarburos.

De acuerdo al relato de la UCO, Leire Díez le dijo a Parra: "Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta de que hay que limpiar".

"Paralelamente, Leire Díez requirió al dicente, a cambio de esta ayuda, que él le proporcionase información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la juez que instruía la causa judicial referida al hermano del presidente del Gobierno", según consta en el atestado policial.

GRABÓ SUS ENCUENTROS CON LEIRE

En el atestado, la UCO recoge que los miembros de la presunta trama hablaban de "quitar de enmedio" a personalidades como el fiscal José Grinda, el magistrado Manuel Marchena o el empresario Víctor de Aldama, condenado por el 'caso mascarillas'.

Las mismas fuentes han explicado que Parra ha subrayado que Leire Díez quería que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada fuera el abogado de David Sánchez, pero que el hermano del jefe del Ejecutivo se negó, y que tanto la exmilitante socialista como Pérez Dolset buscaban información comprometedora de jueces, fiscales y miembros del PP.

El empresario también ha manifestado que grabó sus encuentros con Leire Díez, pero que no ha aportado dichos archivos de audio, y que la fiscal le ha pedido que haga entrega de los mismos en el juzgado. Asimismo, ha ratificado la existencia de un piso ubicado en el centro de Madrid, que la propia Díez definía como un piso franco del PSOE, según las fuentes.

De acuerdo a las mismas, Parra también ha expresado que para que se le concediera una licencia de edificación en dos parcelas que tenía en Dos Hermanas (Sevilla), de donde es originario el empresario, la presunta trama le dijo que comunicara a quien correspondiere que iba de parte del exdirigente socialista Santos Cerdán.