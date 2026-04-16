Jesús Cimarro recibe el Premio Max de Honor 2026

Fundación SGAE da a conocer, a través de este comunicado, el Premio Max de honor 2026, que ha sido otorgado al productor, gestor cultural y empresario teatral vasco Jesús Cimarro. El Colegio de Gran Derecho de SGAE le otorga este galardón por unanimidad por “una carrera empresarial de gran éxito, una incansable labor profesional” y por su capacidad para “situar las Artes Escénicas como una potencia económica y fuente de riqueza y su profundo respeto a los derechos de autor”. En el acto de presentación, celebrado en el Teatro de La Latina, han estado presentes el galardonado, Antonio Onetti, presidente de SGAE, y Marta Torres, directora institucional de Artes Escénicas de Fundación SGAE, como representantes del Colegio de Gran Derecho de SGAE.

Jesús Cimarro Olabarri (Ermua, Vizcaya, 1965) se convierte así en el primer productor escénico en recibir este trofeo, que recogerá el próximo 1 de junio en la arena del Teatro Romano de Mérida, mismo espacio en el que dirige (desde 2012) el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: “Celebro quince años dirigiendo este certamen. Son muchas horas sobre la arena del teatro romano cada año, y recibirlo allí me provoca sensaciones positivas y agradables. Debemos recordar que hace 2.000 años ya se hacía teatro allí”, confiesa. “Estoy muy agradecido a la Fundación SGAE por el premio. No me lo esperaba, y menos aún que los compañeros del sector hayan pensado que me lo merezco. Este premio me incentiva a seguir trabajando”, reconoce.

El que fuera presidente y fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España mantiene el despacho que una vez ocupó Lina Morgan. Desde aquí, con su grupo Pentación Espectáculos, ha producido y distribuido más de 275 obras de teatro y ha trabajado con más de 3.000 artistas. Además de gestionar el Teatro de La Latina, también programa el Teatro Bellas Artes y preside la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA) y la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. “Siempre tuve la ilusión de dedicarme a la organización. Personalmente, es una opción de vida. Las Artes Escénicas reflejan realidades con las que el público puede identificarse: son cabeza y corazón, con ellas conmovemos a la persona que está en el patio de butacas, les hacemos sentir”, continúa.

El Max de honor completa un palmarés excelente, en el que brillan también reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2018), el Premio Favoritos, el Premio Pop Eye de Teatro y el Premio Max a Mejor Empresario Teatral en 2005, entre otros. En 2018, Forbes Business posicionó a Cimarro entre las 100 mentes más creativas de nuestro país.

Organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE, estos galardones cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Cultura, Turismo, jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, Klemark Performing Arts & Music Management y el Grupo Eulen. La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.

Profesionalizando las Artes Escénicas La primera experiencia profesional en el teatro de Jesús Cimarro se dio a los 15 años, cuando fundó el Taller Municipal de Teatro de Ermua, pero jamás pensó en todo lo que lograría con los años. En 1983 preside el Teatro Geroa Sociedad Cooperativa de Durango, permitiendo a la compañía autofinanciarse y emprender giras con más de 100 funciones por obra, incluso llevando producciones vascas al extranjero, como sucedió con Doña Elvira, imagínate Euskadi, con la que consiguió 500 representaciones y una gira por Estados Unidos y Canadá en 1989. Un año antes, Cimarro daba el salto a Madrid, donde observa “cómo se cumplen muchos de los sueños que uno tiene cuando empieza en esta profesión”. Comienza entonces a dirigir Pentación Espectáculos, una iniciativa empresarial de producción y distribución teatral cofundada por él mismo y grandes compañeros de viaje: José Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla, Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Margarita Piñero y Tato Cabal. La empresa continúa en activo después de 38 años: “El premio fundamental es que cada estreno funcione y venga el público a verlo”, asegura. “Cuando yo produzco un espectáculo, pienso en lo que le puede gustar al público. Sus gustos son diversos, variados y amplios. Nuestra misión es conectar con él”, continúa.

Su irrupción en la escena teatral como productor supuso una verdadera renovación, pues hasta entonces no era habitual diferenciar la figura del autor del productor escénico: “Crear no es fácil, pero tampoco lo es producir o gestionar. Animo a que la cadena de valor trabaje junta”, añade. “Con Pentación buscamos una tercera vía, entre lo independiente y lo comercial, para afrontar nuevos retos. Es muy raro que permanezcan en el tiempo estructuras organizadas de gestión, distribución, exhibición y producción de teatro. Cubrimos todo el negocio teatral”, explica desde la experiencia.

Su capacidad para profesionalizar el sector teatral y conducirlo hacia un concepto de industria del que carecía ha sido fundamental para recibir el Max de honor: “El sector es precario y complicado, pero se ha ido profesionalizando. Hay una evolución amplia en relación con los derechos laborales, las estructuras empresariales y el público”, afirma. Afanado por la renovación del sector y la conquista de derechos en la profesión, ha compaginado su labor como productor con la política cultural, siempre desde la colectividad y la asociación. Tras su paso por la Academia de las Artes Escénicas de España, en la actualidad preside la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España. “Si el sector es capaz de adaptarse a los tiempos seguirá evolucionando y creciendo. Apoyar todo tipo de iniciativas que sirvan para su desarrollo y adaptarlo hacia el futuro es mi filosofía y pilar fundamental en las asociaciones”, declara.

Un catálogo con más de 275 obras Uno de los principios fundamentales de Cimarro ha sido trabajar con la autoría española: Alonso de Santos, Paloma Pedrero, Adolfo Marsillach, Fernando Fernán Gómez, Alberto Conejero o Paco Bezerra son algunos de los nombres que le han acompañado a lo largo de su dilatada trayectoria: “Es fundamental tener una historia interesante que contar, por eso soy de los productores que más autores de teatro españoles haya estrenado”, sentencia. “El autor español es el que mejor conecta con el público español”.

Igual que ellos, también grandes figuras de las tablas, como Concha Velasco, Marisa Paredes, Lola Herrera, José Sacristán o Héctor Alterio, inextinguibles. Precisamente este último protagonizó una de las producciones más aplaudidas de su carrera, Yo, Claudio, con la que ganó el Premio Max 2005 al Mejor Empresario Privado de Teatro. “He tenido la suerte de trabajar con los grandes nombres del teatro español, figuras con carreras muy longevas”, detalla. “Héctor Alterio me decía que el teatro le daba vida. Nuestra profesión no tiene límite en la edad”, concluye. En 2024 conquistó el Premio Max aplauso del público por Señora de rojo sobre fondo gris, una producción de Sabre Producciones, Pentación Espectáculos, TalyCual e Islamusa protagonizada por Pepe Sacristán.

Además de productor, ha mantenido una labor como articulista y colaborador de diversas publicaciones de carácter teatral, además de publicar el manual Producción, gestión y distribución del teatro (conocido popularmente como “El Cimarro”), en el que recopila más de cuatro décadas de oficio con intención divulgativa. En este sentido, también ha impartido numerosos cursos de producción y distribución teatral. Es miembro del Consejo Regional de Cultura de la Comunidad de Madrid, del Consejo Estatal de Artes Escénicas del Ministerio de

Cultura, y jurado de los Premios Princesa de Girona. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Honorífico Palma de Alicante al Mejor Productor de la XXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos en 2013, el Premio Centro de Iniciativas Turísticas de Mérida en 2015 por su labor como director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Premio Ercilla a la Trayectoria en 2017 o el Premio Vasco Ilustre en Madrid en 2024.

Dos nuevas categorías a concurso y tres premios especiales Como novedad en esta edición, los Premios Max amplían a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores o creadoras que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos de designación directa: el Premio Max de honor, que ha distinguido al productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

Acerca de los Premios Max Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona, 1919-1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las artes escénicas en el estado español, congregando en sus últimas ediciones a más de medio millar de espectáculos en competición.