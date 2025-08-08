FIESTAS

Jerte revive el viernes la quema de la localidad por las tropas francesas en 1809 con una representación a pie de calle

La quinta edición de la representación teatral de 'La Quema de Jerte' se celebra este viernes, 9 de agosto, a las 21,30 horas, en la Plaza de la Independencia.

Redacción

Extremadura |

Jerte revive el viernes la quema de la localidad por las tropas francesas en 1809 con una representación a pie de calle
Jerte revive el viernes la quema de la localidad por las tropas francesas en 1809 con una representación a pie de calle | Ayto. Jerte

La quinta edición de la representación teatral de 'La Quema de Jerte' se celebra este viernes, 9 de agosto, a las 21,30 horas, en la Plaza de la Independencia, donde se recrea este hecho histórico que marcó el devenir de la localidad cacereña durante la Guerra de la Independencia.

En concreto, Jerte revive la quema del municipio por parte de las tropas francesas acaecida el 21 de agosto de 1809. Para esta edición, y como novedad, la representación va a ser realizada a pie de calle, tomando como telón de fondo la iglesia y la torre.

De esta forma, "podemos utilizar el mismo escenario donde hace 216 años tuvo lugar este acontecimiento cruel y devastador de la Historia", informan desde la Casa Cultura Jerte en nota de prensa.

No sólo se recrearán estos momentos "guerrilleros", sino también la vida del siglo XIX en España donde las continuas luchas religiosas, los problemas con la monarquía y su despotismo, la supervivencia de campesinos siempre sometida al yugo del poder.

Así como los problemas económicos, las sublevaciones a las que estuvo sometido España y los continuos conflictos bélicos por la hegemonía y el ansia de poder.

El texto teatral, aprovechando la documentación que existe, tiene continuas referencias a la historia de España de los primeros años del siglo XIX como, por ejemplo, los movimientos militares del ejército de Extremadura, la ofensiva francesa por todo el territorio.

La promulgación de la primera constitución española, más conocida como 'la Pepa' o como, posiblemente, se desarrollaban los días en una pequeña localidad del norte extremeño.

Por su parte, desde su primera edición, el Ayuntamiento de Jerte ha querido con este proyecto, hacer un medio "más de cohesión y de identificación" para toda la población, ya que son ellos los protagonistas al representar a sus antepasados dos siglos después.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer