Este viernes se abre el plazo para solicitar las ayudas del programa ‘Yo Repueblo’

La Junta de Extremadura abre hoy viernes el plazo para solicitar las ayudas del programa ‘Yo Repueblo’, una iniciativa que busca frenar la despoblación y garantizar la continuidad de negocios en el mundo rural. El presupuesto destinado asciende a 1,9 millones de euros, con subvenciones que alcanzan los 25.000 euros para el relevo generacional y 5.000 euros para mantener abiertos bares y comercios en municipios de menos de 3.000 habitantes. La convocatoria incluye cinco líneas de actuación.

Entre las medidas, se contemplan ayudas específicas para bares en localidades con menos de 300 vecinos, cubriendo gastos como luz, agua, gas e incluso suscripciones a plataformas de contenidos. Los bares de pueblos, entidades locales menores o pedanías extremeñas de menos de 300 habitantes podrán recibir hasta 5.000 euros de ayudas para afrontar gastos ordinarios y así contribuir a su rentabilidad y a que puedan seguir abiertos.

Igualmente, podrán beneficiarse las multitiendas, supermercados, academias y servicios de formación, las tiendas de productos especializados no ambulantes (textil, ferretería y otras) y también las estaciones de servicio.