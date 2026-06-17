Jerez de los Caballeros y Barcarrota serán sede del Campeonato de España de Selecciones de Orientación en Edad Escolar

Chicos de toda España con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años se darán cita entre este sábado día 20 y el próximo lunes día 22 en las localidades pacenses de Jerez de los Caballeros y Barcarrota con motivo del Campeonato de España de Selecciones de Orientación en Edad Escolar (CESA).

Organizado por las federaciones Española y Extremeña de Orientación (CESA), con la colaboración de la Diputación de Badajoz, el Consejo Superior de Deportes y los ayuntamientos de ambas localidades, contará con seis pruebas y con la participación de 17 selecciones autonómicas, compuestas por jóvenes nacidos entre 2009 y 2013, es decir, pertenecientes a las categorías infantil, cadete y juvenil, tanto masculina como femenina.

El deporte de orientación suele incluir modalidades como la carrera, el ciclismo o el kayak, a veces combinadas, poniendo en práctica habilidades como la navegación y estrategia. En el caso del CESA, la competición será únicamente a pie, con seis pruebas variadas entre media y larga distancia, trail, laberintos, sprint y relevos mixtos.

Durante la presentación, el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, ha destacado el "orgullo" de volver a acoger en la región "una competición nacional de una modalidad en auge", tres meses después de que Alconchel, Barcarrota e Higuera de Vargas albergaran el Campeonato Ibérico de Orientación en Bicicleta de Montaña (MTB-O).

Por ello, Díaz Farias ha subrayado que el deporte de orientación es el "más adaptado a las condiciones de la provincia", al desarrollarse en el medio natural.

Por su parte, el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha subrayado el potencial de la dehesa para acoger pruebas deportivas de este tipo y las "sinergias" establecidas entre las distintas administraciones para acoger este evento de alcance nacional. Asimismo, ha querido destacar también el impacto económico generado por este campeonato, ya que desde hace casi un año las plazas hoteleras de su localidad se encuentran agotadas.

En un sentido similar, el alcalde de Barcarrota, Miguel Rodríguez, ha señalado las condiciones "ideales" de la provincia y la dehesa para acoger la orientación, "un deporte que encaja perfectamente en nuestro territorio". También ha sostenido que este Campeonato de España de Selecciones de Orientación sitúa a la región en el "mapa nacional del deporte escolar", provocando un gran "impacto económico y visibilidad".

DIECISIETE SELECCIONES Y SEIS PRUEBAS

Por último, el presidente de la Federación Extremeña de Orientación, José Antonio Carrasco, ha invitado a seguir aprovechando la dehesa como motor de desarrollo para los pueblos, a la vez que ha puesto en valor que para este deporte es el "mejor terreno de juego" que existe.

Al mismo tiempo, ha reconocido que supone "un sueño" poder acoger una competición de "máximo nivel competitivo en estas categorías", con la participación de 17 selecciones autonómicas; a la vez que ha querido destacar el buen nivel del combinado extremeño en estas pruebas a nivel nacional, que en el anterior campeonato obtuvo un quinto puesto, y el objetivo de intentar "hacer pódium" en esta edición.

La competición tendrá lugar entre el viernes 19 de junio y el lunes 22, e incluye la celebración de seis pruebas en distintos emplazamientos de Barcarrota y Jerez de los Caballeros.

Antes de comenzar la competición, el viernes tendrá lugar el Model Event, un entrenamiento previo en el que los participantes podrán conocer el terreno y que escenifica situaciones reales para el resto de las pruebas, que comenzarán el sábado con un recorrido de larga distancia en el Embalse del Ahijón (Barcarrota) de entre 4,3 y 7,9 kilómetros con constantes cambios de dirección.

En el mismo lugar se desarrollará también la segunda prueba, el Trail-O que consiste en un recorrido único de 310 metros en una ladera montañosa. Por último, habrá un Laberint-O en la Plaza de Toros de la localidad.

El domingo se retomará la competición en Jerez de los Caballeros y en primer lugar se desarrollará la prueba de Media Distancia en el Cerro Berrocal, con recorridos de entre 2,5 y 4,1 kilómetros por caminos rocosos. A continuación, tendrá lugar el Sprint en un circuito urbano por el casco histórico de la localidad con entre 1,4 y 2,2 kilómetros

El CESA finaliza el lunes con la prueba de Relevos Mixtos en el Embalse del Ahijón de Barcarrota, con distancias entre 1,6 y 2,1 kilómetros, según indica en nota de prensa la diputación pacense.

Durante la presentación del CESA, José Antonio Carrasco ha avanzando que ambas localidades serán la sede de una nueva competición de este deporte y con alcance europeo, el Extremadura Internacional Meeting, con la participación confirmada de más de 20 países y unos 1.500 deportistas.