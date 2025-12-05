Irene de Miguel en el arranque de campaña: “Me voy a dejar la piel para que en Extremadura se pueda vivir, y no sobrevivir”

Unidas por Extremadura afronta la cita electoral con fuerza, ilusión y alegría. Así lo ha demostrado en el acto festivo celebrado en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres, en el que ha participado el cantautor Luis Pastor, y que se ha desarrollado justo antes de que comience oficialmente la campaña electoral. Irene de Miguel se ha mostrado convencida de que “estas son nuestras elecciones”. “Les vamos a pegar un pedazo de susto”, ha dicho.

La candidata de Unidas por Extremadura se ha comprometido a “dejarse la piel” en la contienda electoral. De hecho, Irene de Miguel se ha mostrado dispuesta a pelear la región. “Nos vamos a dejar la piel para que en Extremadura se pueda vivir y no sobrevivir”, ha asegurado.

La número uno ha enumerado algunos de los principales hitos del gobierno de María Guardiola en estos dos años y medio, a los que les ha atribuido una serie de pin. El primero de ellos es el de la rebaja de impuestos, del que dice que ya ha generado un agujero de 120 millones de euros a las arcas públicas. “La fiscalidad en Extremadura está sostenida en las espaldas de la gente trabajadora, no en los rentistas, los grandes propietarios y las grandes eléctricas”. Otro de los pin que Irene de Miguel le ha otorgado a María Guardiola ha sido a la posición de su gobierno ante el terrible genocidio en Palestina, “porque, ante el mismo, lo que propuso es crear un plan para apoyar a las empresas extremeñas que estaban vendiendo armas a Israel, como Rheimetal en Navalmoral”.

Más pins que Irene de Miguel le ha dado a la candidata popular es la soberbia con la que ha gobernado esta tierra, y que ha provocado, entre otras cuestiones, el caos en el transporte escolar que dejó sin clases a más de 7.000 niños y niñas, especialmente de las zonas rurales. Otra medalla es la del deterioro del sistema público de salud, porque “mientras sacan pecho del mismo, una persona tiene que esperar más de 20 días para que le vea su médico de cabecera”. “Desde que están ellas -en referencia a la presidenta y la consejera de Salud y Servicios Sociales del PP– Quirón hace caja en Extremadura y la empresa de los cribados del cáncer de Andalucía ha llegado a nuestra región”.

De Miguel también le ha otorgado el pin de haber aprobado la llegada de la primera universidad privada a Extremadura. La candidata de Unidas por Extremadura ha recordado que la misma salió adelante gracias a los votos de las derechas y la abstención del PSOE. “Ese día muchos apretaron el botón pensando más en su puerta giratoria que en el interés de Extremadura”.

Ante todo esto, De Miguel ha asegurado que la región se merece mucho más. “Se merece un espacio político como el nuestro, sólido, fuerte y coherente, en el que no se anteponen los intereses personales ni partidistas a los de esta tierra”. “Ante todo Extremadura, porque este espacio nace en Extremadura, por Extremadura y para Extremadura”, ha declarado.

Por todo ello, Irene de Miguel cree que María Guardiola tendrá que dimitir tras el 21 de diciembre porque “no solo no va a ganar las elecciones, sino que vamos a demostrarle a todo el país que Extremadura tiene una fuerza imparable para ser el dique de contención de las derechas”.