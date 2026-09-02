Investigan dos denuncias por tocamientos en Gévora por parte de menores

La Guardia Civil investiga dos denuncias por presuntos tocamientos ocurridos en la pedanía de Gévora (Badajoz) por parte de menores, que, según el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, son “distintas” y que se refieren a momentos diferentes.

Una de ellas ha sido presentada por una joven mayor de edad, por unos hechos que se produjeron durante las fiestas de la pedanía, que se celebraron el pasado fin de semana.

También se investiga si el menor que intervino en este caso participó además en diferentes episodios de agresiones en peleas.

La joven tiene 18 años y el varón 17, y habrían tenido una relación previa, según ha desvelado posteriormente Quintana, a pregunta de los medios.

Quintana ha dado cuenta, además, de una segunda denuncia también por tocamientos, en la que estarían implicados dos menores, de los que no ha dado ningún dato.

A pregunta de los medios, ha incidido en que las denuncias son “distintas” y en momentos diferentes, aunque no ha podido confirmar que los casos no estén relacionados hasta el resultado final de las investigaciones.