Un investigador de la UEx obtiene el segundo premio RUTE a la mejor tesis doctoral

La Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE), asociación académica internacional sin ánimo de lucro, ha concedido el 2º Premio a la Mejor Tesis Doctoral a Mario Cerezo-Pizarro, investigador de la Universidad de Extremadura (UEx), por su trabajo 'Impacto del diseño y utilización de videojuegos culturales en educación: Escenarios, implicaciones y posibilidades de interacción'.

Esta tesis ha sido también reconocida por la Universidad de Extremadura con el Premio Extraordinario de Doctorado en 2025.

El reconocimiento responde a la calidad científica, impacto y producción investigadora del trabajo, así como a su contribución al desarrollo del campo de la tecnología educativa. La tesis premiada aborda el desafío de integrar herramientas digitales eficaces en el aula que favorezcan el aprendizaje significativo.

Así, la investigación premiada da respuesta a estos desafíos al analizar el papel de los videojuegos culturales como instrumentos educativos, demostrando su capacidad como mediadores del aprendizaje y la cultura, apunta en nota de prensa la UEx.

El trabajo ofrece evidencias sobre su impacto "positivo" en la motivación y la interacción del alumnado, además de proponer escenarios de aplicación práctica en contextos educativos reales.

De este modo, contribuye a impulsar el uso de recursos innovadores en el aula y proporciona orientaciones y herramientas útiles para docentes e investigadores interesados en incorporar los videojuegos como estrategia pedagógica.

El galardón se ha entregado en las en las XXXIII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa, celebradas recientemente en la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia), en el marco de una convocatoria anual que evalúa tesis de universidades españolas e internacionales.

La Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE) reúne desde hace más de dos décadas a docentes e investigadores de todo el mundo centrados en la tecnología educativa, con un fuerte peso de los principales grupos de investigación españoles.

Entre sus objetivos destacan impulsar la excelencia investigadora en tecnología educativa, fomentar nuevas tesis doctorales en el área y dar visibilidad a investigaciones innovadoras con impacto educativo y social.

Cuenta con participantes de todo el mundo, aunque en cierto modo destaca por la fuerte apuesta que en ella realizan los principales grupos de investigación en tecnología educativa del país.

A lo largo de los últimos 20 años ha mantenido un firme compromiso con el reconocimiento de la excelencia investigadora y el desarrollo de nuevas tesis doctorales en el campo y, desde hace una década, las evalúa y reconoce en un premio anual que mide aspectos como la calidad de la investigación, el número de publicaciones y su calidad científica a través de una convocatoria anual que reúne trabajos procedentes tanto de universidades españolas como internacionales.

Para ello, se nutre de los programas de doctorado de las distintas universidades y socios de la red, así como de cualquier otra persona que quiera participar, consiguiendo proyección y alcance tanto dentro como fuera de España, permitiendo que estos premios se hayan consolidado como una referencia nacional para visibilizar investigaciones innovadoras y de impacto en el campo de la educación y la tecnología.