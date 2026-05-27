Investigado un vecino de Monesterio por destruir nidos de una especie protegida de avión común

Agentes de la Guardia Civil han investigado a un vecino de la localidad pacense de Monesterio por destruir nidos de una especie protegida de avión común en periodo de nidificación.

Fue gracias a la colaboración ciudadana que la Guardia Civil tuvo conocimiento de la destrucción de nidos de pájaro que se encontraban adheridos bajo los balcones de un edificio del término municipal de Monesterio.

Al llegar al lugar, los agentes pudieron constatar cómo un vecino de la localidad, supuestamente, haciendo uso de una manguera con agua a presión los habría desprendido de la pared, arruinándolos con las crías que contenían dentro, de las que varias de ellas se hallaban agonizantes en el suelo, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

El autor de la acción alegaba la suciedad ocasionada por estas aves, al que la Guardia Civil le instruyó diligencias por su presunta implicación en un delito contra la flora y fauna.

Según recuerda, el artículo 334.1 del Código Penal apunta penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses por la destrucción de especies protegidas de fauna silvestre.

La Guardia Civil señala además que los nidos de golondrinas o avión común, así como sus pollos o huevos están protegidos legalmente, por lo que nadie puede retirarlos una vez estén instalados, incluso, si están vacíos o fuera de temporada ya que estas aves los utilizan año tras año, salvo que se cuente con un permiso especial para su retirada, que se debe solicitar al Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

Aun así, advierten que "las autorizaciones deben respetar el periodo de cría de las especies", señala la Guardia Civil, que llama a la colaboración ciudadana sobre que si presencian la destrucción ilegal de nidos, se puede denunciar llamando al 112 ó al 062.