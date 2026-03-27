Investigado un varón tras ser descubierto con 800 prendas de ropa falsificadas para su venta en Coria

Agentes de la Guardia Civil de Cáceres han a cabo el pasado día 19 de marzo una actuación relacionada con la venta de artículos presuntamente falsificados en el mercadillo de la localidad cacereña de Coria, y por el cual está siendo investigado un varón tras ser descubierto en el mismo con 800 prendas de ropa para su venta.

Los hechos tuvieron lugar tras tener conocimiento, en el marco de la colaboración existente con la Policía Local de Coria (Cáceres), de que un puesto de venta ambulante ofrecía prendas de ropa con signos distintivos y logotipos de conocidas marcas comerciales, que pudieran ser falsificaciones.

Tras la inspección del puesto, el responsable no pudo acreditar, mediante documentación alguna, la procedencia ni la trazabilidad de los artículos expuestos.

Asimismo, las prendas carecían del etiquetado oficial y presentaban indicios evidentes de no ser auténticas, pudiendo tratarse de imitaciones.

Dado que no pudo acreditarse su legalidad o lícita procedencia, y ante las evidencias de la supuesta falsedad de los mismos, en cuanto a sus marcas y logotipos, los agentes procedieron a la intervención de todos los artículos, en total, 800 prendas de ropa cuyo valor estimado en el mercado rondaría los 4.000 euros, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Asimismo, los agentes instruyeron diligencias penales, investigando al responsable del puesto de venta ambulante, como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial, remitiendo las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente en Coria (Cáceres).

Con estas actuaciones, la Guardia Civil trata de prevenir y evitar el tráfico de productos ilegales, teniendo en cuenta que la venta de los mismos, además de ser una actividad ilícita, defrauda a la hacienda pública, sumando a que, los productos falsificados, no reúnen los mínimos requisitos y garantías de calidad y seguridad para los consumidores.