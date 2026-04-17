Investigado el presunto autor del robo de joyas valoradas en 6.000 euros en viviendas de Zafra y Burguillos

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad pacense de Burguillos del Cerro, como presunto autor de la sustracción de joyas de este mismo municipio y de Zafra, valoradas en unos 6.000 euros, aprovechando el descuido de sus propietarias.

La investigación se inició en marzo, cuando una vecina de Zafra comunicaba a la Guardia Civil que desde hacía unos meses le estaban faltando joyas que guardaba en su domicilio valoradas en unos 4.000 euros.

De los datos aportados por la denunciante y de las gestiones practicadas por los agentes, se inspeccionaron los establecimientos de compraventa de oro más próximos, hasta que localizaron en uno de Zafra parte de las joyas sustraidas, que fueron reconocidas por su propietaria.

Con los indicios obtenidos y análisis de la documentación, se pudo identificar al hombre que las entregó, vecino de Burguillos del Cerro, quien "abusando de la confianza por relación de amistad con la denunciante, aprovechaba las ocasiones que accedía a su vivienda para sustraerle las joyas de oro que guardaba", según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

También ese momento, una vecina de Burguillos del Cerro también constató que desde junio que mantenía una relación sentimental y de convivencia con el autor del robo, le habría estado sustrayendo a la vez las joyas de oro que tenía en su casa, valoradas en unos 2.000 euros.

El desarrollo de la investigación llevada a cabo, permitió a los agentes constatar como también habrían sido vendidas en los mismos comercios de Zafra, por lo que una reunidas todas las pruebas, la pasada semana fue localizado el presunto autor, e instruidas las correspondientes diligencias como investigado por su implicación en la sustracción de las joyas en ambas viviendas y por delito de estafa al vender joyas de procedencia ilícita, que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.