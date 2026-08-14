Investigado el presunto autor del incendio forestal intencionado en un paraje de Herrera del Duque

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Herrera del Duque (Badajoz), por su presunta implicación en un delito de incendio forestal intencionado dentro del término municipal herreño.

El incendio, que afectó a unas 0,3 hectáreas de encinas, pasto y zarza, se produjo en la madrugada del pasado 24 de junio. Ante la proximidad de las llamas a una zona habitada y con presencia de animales pertenecientes a una explotación ganadera, se evacuó del lugar a una familia y un rebaño de ovejas.

Durante su extinción, intervinieron medios del Plan de lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex) con camiones motobomba y sus cuadrillas respectivas, agentes del medio natural y patrullas de la Guardia Civil.

Posteriormente, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Herrera del Duque y Agentes del Medio Natural, llevaron a cabo la investigación para determinar el origen del fuego, así como las causas, pudiendo determinar que el origen del incendio fue intencionado, supuestamente por la ignición directa sobre la vegetación del terreno.

Con el desarrollo de las pesquisas, se consiguió averiguar la identidad del supuesto autor de la acción delictiva, un herreño con antecedentes policiales por hechos similares, a quien se le sitúa durante la franja horaria y lugar de los hechos.

Según indica la Guardia Civil en nota de prensa, el detenido originó el incendio motivado por "desavenencias con vecinos" del propio municipio.

Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias, se le instruyeron las correspondientes diligencias por el supuesto delito de incendio forestal, que son remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.