INCENDIOS

Interior convocará este miércoles a las CCAA para abordar la emergencia nacional por los incendios forestales

Las comunidades del PP reclamarán "mayor coordinación" y "más recursos" al Gobierno.

Redacción

Extremadura |

incendio que se declaró en la en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte
incendio que se declaró en la en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte | Agencia EFE

El Ministerio del Interior convocará este miércoles a las comunidades autónomas para abordar la situación de emergencia nacional provocada por los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país.

Así lo ha avanzado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa donde ha precisado que esta reunión "no es nueva" y que "ya estaba prevista".

En este contexto, Gamarra ha señalado que las comunidades autónomas 'populares' acudirán al encuentro con la intención de reclamar al Ejecutivo "mayor coordinación" y "más recursos" para hacer frente a la ola de incendios, aunque ha recalcado que lo harán "desde la lealtad" institucional y con la voluntad de "arrimar el hombro".

"Hay que superar esta emergencia nacional. Va a ser un verano difícil", ha advertido Gamarra, que ha insistido en la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones para afrontar los incendios forestales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid