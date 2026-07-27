VIVIENDA

Interesados por cada vivienda en alquiler suben un 54 % en Badajoz y un 23 % en Cáceres

En el caso de las capitales de provincia, el número de contactos por cada anuncio ha aumentado un 54 por ciento, hasta 19 en Badajoz, y un 11 por ciento, hasta 11 en Cáceres, según el portal inmobiliario el Idealista.

Redacción

Extremadura |

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Cáceres | Ciudades Patrimonio

Los anuncios de las viviendas en alquiler en la provincia de Badajoz recibieron una media de 19 contactos durante el segundo trimestre, lo que supone un aumento del 54 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, cifra que en el caso de Cáceres sube un 23 por ciento hasta los 12 interesados, según el portal inmobiliario Idealista.

En el caso de las capitales de provincia, el número de contactos por cada anuncio ha aumentado un 54 por ciento, hasta 19 en Badajoz, y un 11 por ciento, hasta 11 en Cáceres.

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