Interceptado un camión articulado que circulaba de forma irregular por la A-66 a la altura de Aldeanueva

Agentes de la Guardia Civil han interceptado un camión articulado cargado de vigas que circulaba a gran velocidad y realizando adelantamientos antirreglamentarios por la autovía A-66, en el término municipal de Aldeanueva del Camino.

Tras recibir un aviso a través de la central 112 Extremadura sobre la circulación irregular de un vehículo articulado, de inmediato la Guardia Civil movilizó a agentes que patrullaban la autovía A-66, que localizaron y detuvieron al vehículo, que fue trasladado a las proximidades de Plasencia, donde estaba establecido un control de tráfico, junto con inspectores de Transportes de la Junta de Extremadura, para realizar una inspección técnica y documental del vehículo articulado.

Durante la actuación se comprobó que el conductor circulaba con pérdida de vigencia del permiso de conducción, y durante la inspección los agentes comprobaron otra serie de irregularidades, motivo por el cual formularon las correspondientes denuncias.

En concreto, el conductor carecía de permiso de conducción por pérdida de vigencia, e incumplía los tiempos de conducción y descanso, por lo que se le imputaron cuatro infracciones por exceso de tiempos de conducción.

También se le denunció por el inadecuado funcionamiento del limitador de velocidad, por conducción negligente, con excesos de velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, y la falta de visibilidad de las placas de matrícula.

El vehículo articulado, que estaba compuesto por la cabeza tractora y un semirremolque cargado de vigas, quedó inmovilizado en la zona donde fue inspeccionado, a disposición de su titular, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Dada la peligrosidad de las acciones cometidas por el conductor para el resto de usuarios de la vía, ahora se enfrenta a denuncias administrativas por infracciones muy graves en materia de seguridad vial y transportes, con sanciones que pueden alcanzar desde los 500 euros, por la falta de visibilidad de placas, hasta 2.001 euros por cada una de las infracciones a la normativa de tiempos de conducción y por el inadecuado funcionamiento del limitador de velocidad.