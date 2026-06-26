Se intensifica el hartazgo vecinal contra la especulación en la ciudad de Cáceres

En la tarde de este jueves, miembros de la plataforma vecinal Stop Alquileres Abusivos Cáceres llevaron a cabo una acción simbólica en la que colocaron pancartas reivindicativas en diferentes puntos de la ciudad de manera coordinada y simultánea.

Algunas de las pancartas más llamativas señalan “el papel de las inmobiliarias distorsionando el mercado para inflar los precios y la inacción de Rafael Mateos ante una situación límite que vivimos miles de vecinos: la declaración de Zona Tensionada es indispensable para topar los precios”. De esta manera, explican, “se pone sobre la mesa que esta burbuja inmobiliaria que sufrimos en Cáceres, tiene responsables directos con nombres y apellidos. Estamos hablando de que, según todas las encuestas, la vivienda es el principal problema que afronta Cáceres en este momento”.

«Somos gente normal y hemos querido hacer esta acción de forma pacífica y sin causar ningún daño material porque creemos en el civismo. Lo que no puede ser es que nos hagan elegir entre darle el 60% de nuestra nómina cada mes al casero, o compartir piso hasta los 40 años”, dice otra vecina.

«Es un llamamiento a los políticos para que se muevan y actúen ya. La especulación está arruinando las vidas de muchísima gente, simplemente, por intentar acumular más y más dinero», comenta uno de los vecinos que participa en la acción.

«Si quieren hacerse ricos, que inviertan en oro o en criptomonedas, pero que no jueguen con el techo de miles de cacereños», replica un vecino del barrio de San Blas, donde algunas habitaciones individuales alcanzan los 300€ al mes.

Desde la Oficina de Derechos del Inquilinato, añaden que «han sido las propias inmobiliarias cacereñas las que han admitido públicamente que el precio medio del alquiler en Cáceres ronda los 800€ y el precio de las habitaciones está en torno a 270€». Además, explican que «en los últimos años la oferta no ha dejado de crecer, por lo que no cabe repetir recetas fracasadas de la época del “pelotazo” que ya nos abocaron a una crisis inmobiliaria profundísima en 2008.»

Por su parte, la plataforma Stop Alquileres Abusivos Cáceres, que agrupa a vecinos de diversos barrios y edades, considera «urgente la declaración de la Zona Tensionada que ya está bajando los precios en lugares como Navarra, Barcelona o La Coruña porque la ciudad entera lo va a pagar muy caro, no solo los inquilinos, también los comerciantes y los propietarios. Es un problema social de primer orden y el alcalde Rafael Mateos está anteponiendo los intereses de su partido y el negocio de sus concejales a los intereses de la ciudad», concluye la Plataforma.