El Instituto de la juventud de Extremadura aumenta su apoyo económico a la nueva edición de la Gumiparty de Plasencia

La Junta de Extremadura ha reafirmado su compromiso con las políticas de juventud y dinamización comarcal incrementando el patrocinio directo del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) hasta los 10.000 euros, para la celebración de la XXI edición de la Gumiparty, que se celebrará del 2 al 4 de octubre en el Palacio de Congresos de Plasencia.

El evento ha sido presentado esta mañana en Plasencia en una rueda de prensa que ha contado con la participación de la directora general del IJEX, Mª José Tovar, el concejal de Juventud, Alberto Belloso y el presidente de la Asociación Cultural Megagumi, Roberto Manchado.

Durante su intervención, la directora general del IJEX ha destacado la trayectoria de una cita que cumple 21 ediciones consecutivas y que "ha conseguido mantenerse viva, consolidada y en constante crecimiento a lo largo de más de dos décadas es una auténtica hazaña que demuestra lo que ocurre cuando la sociedad civil se organiza por convicción, vocación y pasión juvenil"

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y TURÍSTICA

Asimismo, ha remarcado que el refuerzo económico articulado por el IJEX responde a una gestión eficiente y justificada por tres motivos estratégicos: la dinamización económica y turística del norte extremeño, la defensa de un modelo de ocio presencial y en comunidad frente al aislamiento digital y el fomento de la cultura digital como vía de formación y futuro laboral de calidad.

La Gumiparty se ha consolidado como una de las convocatorias de ocio alternativo y nuevas tecnologías más relevantes del panorama nacional. En su última edición congregó a más de 7.150 asistentes, de los cuales más de 2.000 procedían de fuera de Plasencia y de diversos puntos del país y del extranjero.

La Junta de Extremadura tendrá un papel eminentemente práctico durante los días del evento. El IJEX dispondrá en el Palacio de Congresos de un stand informativo permanente donde se prestará orientación sobre empleo, formación técnica y programas de fomento a la iniciativa juvenil. Del mismo modo, el equipo del IJEX impartirá talleres formativos especializados orientados a la capacitación tecnológica.

Para facilitar el acceso y garantizar que la juventud de todos los rincones de Extremadura pueda formar parte de la experiencia, el IJEX activará en sus canales oficiales y redes sociales en las próximas semanas el sorteo de entradas y abonos para el festival.

UN PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA TODAS LAS EDADES

A lo largo del primer fin de semana de octubre, el Palacio de Congresos de Plasencia ofrecerá una programación ininterrumpida que abarcará torneos de videojuegos y competiciones de e-sports, zonas dedicadas a juegos de mesa y cartas coleccionables, cultura y gastronomía japonesa, talleres creativos de cómic e ilustración, conferencias, proyecciones y concursos de cosplay.

El certamen volverá a contar con creadores de contenido, ilustradores, escritores y destacados actores de doblaje de talla nacional e internacional, consolidando a Plasencia como capital del ocio juvenil de vanguardia.

Las entradas tendrán un coste de 7 euros aunque también se dispondrán de bonos para tres días de 18 euros. Toda la información sobre la programación puede consultarse en la web www.gumiparty.es