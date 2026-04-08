InfoJobs registra 2.110 ofertas de empleo en marzo en Extremadura con motivo del inicio de la temporada turística

InfoJobs ha registrado 2.110 ofertas de empleo en marzo en Extremadura con motivo del inicio de la temporada turística, que son un 28,50% más que en el mismo mes de 2025 y un 16,32% más que el pasado mes de febrero, registrando así el segundo mayor incremento anual de todas las comunidades.
Según ha informado este martes InfoJobs en un comunicado, a nivel nacional, los profesionales más cotizados en el sector turístico son, por orden de demanda, camareros, cocineros, camarero de pisos, ayudante de cocina y azafato de tierra.
Por otra parte, el portal ha señalado que estos datos del mes de marzo también se ven influenciados por el inicio de la Semana Santa, que aumenta el número de contrataciones a nivel nacional.