INCENDIOS

El Infoex daba por estabilizado este martes los incendios forestales de Tornavacas y Plasencia

Además los efectivos del Plan tuvieron que intervenir en dos incidentes en Garrovillas de Alconétar y Mengabril.

Redacción

Extremadura |

El Infoex daba por estabilizado este martes los incendios forestales de Tornavacas y Plasencia
El Infoex daba por estabilizado este martes los incendios forestales de Tornavacas y Plasencia | INFOEX

El incendio forestal que se inició el pasado lunes en Tornavacas se encuentra ya estabilizado ya sin frentes activos que lo hagan avanzar. En todo caso, continúan trabajando en su extinción medios del Plan Infoex, y colabora además Cruz Roja.

Además, el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en Plasencia, próximo al paraje de Berrocalillo era ya estabilizado en la tarde de ayer, y se encuentra sin frentes activos que lo hagan avanzar. El incendio llegó a declarar el nivel 1 de peligrosidad, desactivado sobre las 8 de la tarde de ayer.

Por último, el Infoex tuvo que intervenir ayer también en dos incidentes en Garrovillas de Alconétar y Mengabril.

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