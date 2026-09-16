El Infoex daba por estabilizado este martes los incendios forestales de Tornavacas y Plasencia

El incendio forestal que se inició el pasado lunes en Tornavacas se encuentra ya estabilizado ya sin frentes activos que lo hagan avanzar. En todo caso, continúan trabajando en su extinción medios del Plan Infoex, y colabora además Cruz Roja.

Además, el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en Plasencia, próximo al paraje de Berrocalillo era ya estabilizado en la tarde de ayer, y se encuentra sin frentes activos que lo hagan avanzar. El incendio llegó a declarar el nivel 1 de peligrosidad, desactivado sobre las 8 de la tarde de ayer.

Por último, el Infoex tuvo que intervenir ayer también en dos incidentes en Garrovillas de Alconétar y Mengabril.