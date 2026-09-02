El Infoex da por controlado el incendio de Villanueva de la Sierra

El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por controlado el incendio declarado este martes, 1 de septiembre, en la localidad cacereña de Villanueva de la Sierra.

Los efectivos del Infoex continúan en la zona para tratar de extinguir completamente las llamadas, después de que el perímetro del incendio haya quedado consolidado.

En concreto, se mantienen sobre el terreno dos unidades de bomberos forestales terrestres, un agente de del medio natural y un técnico de extinción, para un total de 15 efectivos.