Industria contará con casi 430 millones para impulsar la transformación industrial, territorial y económica de Extremadura

La secretaria general de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Concepción Montero, ha avanzado este jueves que la consejería dispondrá en 2026 de un presupuesto de casi 430 millones de euros, destinados a impulsar la industrialización de Extremadura, favorecer el crecimiento de la región y alinear la ciencia con el desarrollo rural, la gestión sostenible y la energía para avanzar hacia una transformación industrial, territorial y económica.

Antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, Montero ha explicado que las principales metas de estas cuentas pasan por promover un impulso ordenado y planificado de los sectores energético, industrial y minero; situar la ciencia como palanca de competitividad y motor de innovación; abordar el desarrollo rural desde una perspectiva transversal, mediante las políticas públicas y la promoción de las cooperativas y la economía social, así como proteger el entorno natural y fomentar un uso eficiente del agua.

En el ámbito de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, el presupuesto supera los 69 millones de euros y permitirá desarrollar nuevas líneas de ayudas dirigidas a fomentar el uso de energías renovables, el ahorro energético, el autoconsumo y el almacenamiento energético.

Asimismo, la secretaria general ha señalado que la Junta continuará avanzando hacia una transición energética justa y seguirá promocionando el sector energético extremeño, manteniendo su defensa de la central nuclear de Almaraz, una infraestructura "compatible" con el desarrollo de las energías renovables.

Por su parte, las políticas de ciencia e innovación dispondrán de una dotación de casi 64 millones de euros para actuaciones como el fortalecimiento de los grupos de investigación, la creación de una Unidad Productiva independiente para la puesta en marcha y explotación inicial de las instalaciones del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento (CIIAE) y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

En materia de agua, la Consejería destinará 91,6 millones de euros a obras de abastecimiento y depuración. Entre las actuaciones previstas figuran la mejora del abastecimiento en Lobón, Higuera de Albalat y Navezuelas, así como las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villar de Rena y Rena, Almendral y Cañamero, entre otras.

Respecto al desarrollo rural, Concepción Montero ha recordado que el desafío demográfico constituye una prioridad transversal para toda la acción de gobierno. En este ámbito, la consejería contará con más de 44 millones de euros para actuaciones relacionadas con la formación agraria, el Plan de Acción Yo Repueblo, los programas de desarrollo comarcal a través de las ayudas LEADER, la puesta en marcha del Vale Rural y las ayudas destinadas a facilitar el relevo generacional en el campo.

Por otro lado, la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal dispondrá de casi 99 millones de euros, la mayor dotación presupuestaria de la consejería, para actuaciones relacionadas con la gestión de residuos, la mejora de la calidad del aire, la conservación de recursos genéticos, la restauración de ecosistemas, la mejora de los sistemas forestales y el fortalecimiento de la resiliencia de los bosques extremeños.

Dentro de estas políticas también se incluyen medidas para la prevención de incendios forestales, entre ellas una nueva línea de subvenciones dotada con 3,5 millones de euros, dirigida a particulares y entidades públicas.

La secretaria general ha concluido subrayando que el objetivo de todas estas políticas es que vivir, trabajar e invertir en Extremadura sea una oportunidad y que la región continúe avanzando sin renunciar a su identidad, transformando sus fortalezas en más empleo, más cohesión y más oportunidades para todos.