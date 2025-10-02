Los incendios forestales del verano han afectado a una decena de especies de aves amenazadas, según SEO/BirdLife

Los incendios forestales del pasado verano han afectado a áreas de distribución de un total de 171 especies de aves reproductoras, diez de las cuales son especies incluidas en el Catálogo Español de Aves Amenazadas en las categorías de "en peligro o vulnerable", según el informe Incendios y Biodiversidad 2025, que ha presentado este miércoles SEO/BirdLife, en el que se revela el "grave impacto" que estos incendios han tenido para el medioambiente.

Con motivo de la celebración del Día de las Aves el próximo fin de semana, la organización pone el foco en el problema que supone el cambio climático, que afecta al 66% de las especies amenazadas, según la última actualización del 'Libro Rojo de las Aves de España'. Bajo el lema Conservar a las aves y sus hábitats es frenar el cambio climático, la ong apunta además que el cambio climático no es un factor aislado en los incendios forestales, sino un multiplicador de riesgos que hace que los incendios sean más frecuentes, intensos y extensos.

Según el estudio, más de 367.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego entre el 1 de julio y 1 de septiembre, afectando a 12 comunidades autónomas. El análisis muestra que el 43% de la superficie quemada se encontraba dentro de espacios clave para la biodiversidad, como las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) y la Red Natura 2000.

Concretamente se han visto afectadas 84 IBA terrestres, que suman 156.892 hectáreas quemadas, especialmente en Castilla y León y Extremadura. Mientras que 139 espacios de la Red Natura 2000 han sufrido los incendios, con 156.746 hectáreas quemadas.

Las diez especies que han sufrido algún tipo de afección en sus zonas de distribución son el urogallo común (población cantábrica), milano real, sisón común, águila imperial ibérica, ganga ortega, buitre negro, ganga ibérica, águila perdicera, cigüeña negra y alimoche común. Y las especies que han sufrido un impacto mayor en su hábitat son el buitre negro en Extremadura, la población cantábrica de urogallo común, la perdiz pardilla y el ruiseñor pechiazul.

BUITRES NEGROS, UROGALLOS, PERDIZ...

Así, según los datos aportados por el delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, el buitre negro ha sido una de las especies más afectadas por la ola de incendios en la región extremeña. Los dos incendios declarados en la Sierra de San Pedro afectaron al menos a 45 o 50 nidos ocupados de la especie.

Esto supone el 5,2% de la población extremeña y el 1,8% de toda la población europea de la especie. Dada la biología reproductora del buitre negro, un número no conocido de ellos aún tendría los pollos dentro de los nidos en esas fechas, ya que los primeros vuelos pueden retrasarse hasta septiembre.

La población cantábrica de urogallo común, declarada en situación crítica por su elevado grado de amenaza y con tan solo 209 ejemplares, ha sufrido incendios en buena parte de su área de distribución. Las cuadrículas ocupadas por el urogallo cantábrico en el IV Atlas han ardido en un 30,05% en Asturias y un 13,15% en la provincia de León.

Los cuatro incendios que han afectado al área de distribución del urogallo han sido los de Degaña, en Asturias y Orallo, Anllares y Fasgar en León, incluidos en las ZEPA Degaña (Asturias) y Alto Sil y Omañas (León), todas ellas de gran importancia para el urogallo.

La perdiz pardilla es la especie para la que se ha incendiado una mayor proporción de cuadrículas, con el 13,35% de su área de distribución en toda España afectado. Este hecho se ve agravado porque, dentro de su distribución más occidental (Asturias, León y Zamora) es donde más territorio se ha quemado. Esta especie no está catalogada como amenazada a escala nacional, pero Galicia la considera como VU en su catálogo regional.

El impacto para el ruiseñor pechiazul cuya área de distribución se ha visto afectada en un 5,61% (8,73%) puede ser mayor, dado que los piornales de montaña, que son el hábitat preferido para la preproducción de estas especies, han sido particularmente dañados por el fuego. El pechiazul depende de matorrales de montaña con pastos intercalados, pero no de extensas áreas homogéneas.

En las provincias con incendios más extensos el 6,85% de las celdas ocupadas por la especie en Zamora han sido afectadas; en Palencia, la proporción aumenta al 9,42%. En Cáceres y en León, respectivamente, los porcentajes son del 14,40 y el 14,85, y en Cantabria alcanza un 19,50 %. Por último, en la provincia de Ourense prácticamente la mitad de la zona ocupada por la especie, un 48,17%, ha sido calcinada.

SEO/BirdLife manifiesta que los incendios forestales "son un problema estructural y constituyen una de las mayores amenazas para la biodiversidad en España". "No se pueden abordar únicamente desde la extinción y la prevención. Requieren un enfoque integral que combine además la restauración ecológica, la prevención basada en el conocimiento, manejo y comprensión del territorio, la educación y sensibilización social, la planificación coordinada y coherente entre distintas administraciones, y la implicación activa de las comunidades rurales".

Por todo ello, la ong reclama actuar a escala nacional y de manera integral, incluyendo la restauración ecológica, prevención basada en el conocimiento del territorio, educación ambiental y coordinación entre administraciones. Así, considera que el Pacto de Estado por la Naturaleza y el Clima, actualmente en negociación, "representa una oportunidad histórica para garantizar un futuro resiliente para la biodiversidad española".