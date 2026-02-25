Incautan 382 plantas y 18 kilos de cogollos de marihuana en dos viviendas de la comarca Miajadas-Trujillo

Agentes de la Guardia Civil del Equipo ROCA de la Compañía de Trujillo, han llevado a cabo varias actuaciones contra el cultivo y tráfico de drogas, que se han saldado con el desmantelamiento de dos plantaciones ilegales de marihuana en las que han incautado 382 plantas y de casi 18 kilos de cogollos, tras las entradas y registros efectuados en dos viviendas situadas en una localidad de la comarca Miajadas-Trujillo (Cáceres).

La primera de las actuaciones se desarrolló en una vivienda donde los agentes, tras las correspondientes gestiones de investigación, procedieron a realizar un registro, autorizado judicialmente, en el que localizaron una plantación interior de marihuana "perfectamente acondicionada", distribuida en cuatro estancias independientes, cada una de ellas destinada a una fase concreta del cultivo.

En el interior del inmueble se encontraron plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento y floración, desde esquejes recientemente plantados hasta ejemplares plenamente desarrollados y listos para su recolección, lo que evidenciaba la existencia de un cultivo continuado y profesionalizado, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Para ello, la instalación contaba con todos los elementos necesarios para favorecer el crecimiento "rápido y óptimo" de las plantas, tales como sistemas de iluminación artificial de alta potencia mediante focos LED, equipos de ventilación y extracción de aire, filtros de carbón activo para neutralizar olores, aparatos de control de temperatura y humedad, temporizadores eléctricos, así como sistemas de riego automatizado, fertilizantes específicos y productos fitosanitarios.

Como resultado de esta intervención, los agentes procedieron a la incautación de un total de 382 plantas de marihuana, en distintos estados de floración, desmantelando por completo esta instalación ilegal de cultivo.

Asimismo, se constató que la vivienda se encontraba conectada de manera fraudulenta a la red general de abastecimiento eléctrico, mediante un enganche ilegal, lo que permitía el funcionamiento continuo de los equipos sin coste eléctrico.

Por estos hechos, a los supuestos responsables, un hombre y una mujer, se les atribuyen dos delitos, uno contra la salud pública, en su modalidad de cultivo de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico y, si bien los sospechosos de esta investigación no se encontraban en la vivienda en el momento del registro, la Guardia Civil ha continuado con las correspondientes actuaciones policiales dirigidas frente a ellos.

18 KILOS DE COGOLLOS

En el marco de las investigaciones policiales, los agentes llevaron a cabo una segunda actuación, en una vivienda distinta, en la que fue localizada otra plantación de marihuana, si bien en esta ocasión la sustancia ya se encontraba recolectada.

Durante el registro practicado, los guardias civiles hallaron cerca de 18 kilogramos de cogollos de marihuana que se encontraban en fase de secado, preparados para su supuesta distribución. La droga estaba dispuesta en distintas mallas de secado con soportes colgantes, además de contar ventiladores, deshumidificadores y sistemas de control ambiental destinados a acelerar el proceso y conservar el producto en condiciones óptimas.

Al igual que en la actuación anterior, la vivienda contaba con utensilios específicos empleados habitualmente en este tipo de actividades ilícitas. También en este caso se comprobó que la instalación eléctrica del inmueble estaba conectada de forma ilegal a la red general, incurriendo nuevamente en un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Como consecuencia de esta intervención, la moradora de la vivienda fue detenida como supuesta autora de un delito contra la salud pública, en su modalidad de cultivo de drogas, así como de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

En ambos casos, las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 1 de Trujillo (Cáceres), encargado de la causa.

Desde la Guardia Civil se reitera el "firme compromiso" en la lucha contra el tráfico y cultivo de drogas, y se destaca la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades ilícitas, que además de generar inseguridad, conllevan graves riesgos eléctricos e incendios derivados de las conexiones fraudulentas a la red de suministro.