Incautados casi 8.000 artículos de pirotecnia expuestos para su venta ilegal en un local de Fuentes de León

La Guardia Civil ha intervenido casi 8.000 artificios pirotécnicos y unos 100 artículos supuestamente falsificados que estaban expuestos para su venta ilegal en un establecimiento comercial de la localidad pacense de Fuentes de León.

La actuación tuvo lugar la pasada semana, cuando la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Olivenza inspeccionó un comercio de Fuentes de León, en el que hallaron expuestas para su venta ilegal 7.949 unidades de material pirotécnico de diversas categorías, de las que su propietario no tenía autorización para la comercialización.

Además de los artificios pirotécnicos, también se exponían juguetes sin pasar registros sanitarios de seguridad industrial conforme a la legislación europea existente, en cuanto a marcado y etiquetado se refiere para la seguridad de los menores de 12 años, así como prendas de supuestas imitaciones de conocidas marcas registradas, de los que el propietario no pudo acreditar su legítima procedencia.

Por todo ello, se intervino todo el género que, una vez analizado, se pudo comprobar que se trataba de "fieles reproducciones de marcas originales".

Ante los citados hechos, el propietario del establecimiento, un vecino de Fuentes de León, ha sido propuesto para sanción por infracciones graves tanto al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, como a lo relativo a Seguridad Industrial y Propiedad Industrial.

Tras esta actuación, la Guardia Civil recomienda la adquisición de pirotecnia en puntos de venta autorizados, ya que de esta forma se evita cualquier tipo de peligro al contar estas instalaciones con las condiciones idóneas de comercialización, recordando que está prohibida su venta ambulante.

Advierte además de que los artificios pirotécnicos conocidos popularmente como petardos y cohetes en las manos de los más pequeños, "pueden llegar a producir heridas de distinta consideración, amputaciones, pérdida de visión y audición".