Inaugurado el nuevo cuartel de la Guardia Civil tras una inversión de 6 millones de euros

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado este lunes el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Castuera (Badajoz), un "ejemplo de excelencia en la gestión pública frente al ruido", tras una inversión de seis millones de euros, dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado.

Según ha dicho, este puesto y "los hombres y mujeres que lo integran" representan el compromiso de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior con los más de seis mil habitantes de esta comarca, con su seguridad y sus demandas, aportando "cercanía y favoreciendo la vertebración del territorio y su desarrollo integral", ha manifestado el ministro durante su intervención.

Grande-Marlaska ha defendido la "contribución decisiva" de la Guardia Civil para afianzar población y contribuir al progreso y a la calidad de vida en las zonas rurales.

"Por su atomizado despliegue y su amplia implantación territorial, este cuerpo es un eje esencial para el cumplimiento de la Estrategia Nacional del Gobierno para el Reto Demográfico", ha añadido.

En sus palabras de inauguración, el ministro ha destacado el incremento del siete por ciento del número de efectivos en la comunidad autónoma, que cuenta en la actualidad con más de 4.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, 260 agentes más que en 2018.

Grande-Marlaska se ha referido también al proyecto piloto sobre violencia de género implantado en Extremadura, con la participación de la Guardia Civil, que facilita la comparecencia telemática de víctimas, agresores y testigos desde acuartelamientos, con la finalidad de evitar desplazamientos innecesarios y encuentros no deseados. "Durante 2025 se han realizado 263 videoconferencias", ha señalado.

Al acto de inauguración han asistido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el alcalde de Castuera, Francisco Martos, entre otras autoridades.

SEIS MILLONES DE INVERSIÓN

El nuevo acuartelamiento alberga el puesto de Castuera, que ofrece servicios de atención a la ciudadanía para interposición de denuncias y otros trámites, el Equipo de Seprona y la Intervención de Armas y Explosivos, indica el ministerio en una nota de prensa.

Diseñado con criterios de sostenibilidad y ecología climática, el edificio se levanta en una parcela urbana de 3.895 metros cuadrados, y se organiza en tres plataformas escalonadas, conectadas entre sí mediante rampas y escaleras.

Cada una de ellas está elevada un metro respecto a la anterior, lo que permite salvar de forma gradual el desnivel natural del terreno. En total, son tres volúmenes, cada uno de ellos destinado a una función específica: dependencias oficiales, viviendas y trasteros y aparcamiento, que hace de conexión entre los otros dos.

A su vez, actúan de cierre perimetral en tres de los lados de la parcela creando un patio de armas interior. El cuarto queda flanqueado por el aparcamiento cubierto por marquesinas.

Creado en 1880, el puesto de Castuera garantiza la seguridad ciudadana en un territorio de 534 kilómetros cuadrados que incluyen esta localidad y el municipio de Benquerencia de la Serena, que cuenta con cuatro pedanías: La Nava, Helechal, Puerto Hurraco y Puerto Mejoral.

La Guardia Civil presta su servicio de seguridad ciudadana en 160 de los 165 municipios de la provincia de Badajoz, en los que residen más de 355.000 habitantes. Además, proporciona seguridad a segundas residencias, vías de comunicación e instalaciones industriales, agrícolas y ganaderas.