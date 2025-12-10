El IES Lacimurga Constantia Iulia de Navalvillar de Pela recibe el Premio Nacional a Centros Educativos Sostenibles

El IES Lacimurga Constantia Iulia de Navalvillar de Pela, ha recibido el Premio Nacional a Centros Educativos Sostenibles y se convierte así en el primer centro de Extremadura en lograr este galardón, que ha sido concedido en régimen de concurrencia competitiva por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de entre más de 300 centros educativos de toda España.

El premio reconoce el compromiso del centro con el desarrollo sostenible y el ejercicio de la ciudadanía global, validando un modelo educativo que trasciende las aulas para convertirse en un motor de transformación social.

El IES Lacimurga Constantia Iulia ha destacado por implementar un enfoque escolar integral para la sostenibilidad. No solo enseña sostenibilidad, sino que la vive a través de su gobernanza, gestión y participación comunitaria, detalla la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Como eje vertebrador de este cambio, el instituto ha creado el Comité de Educación para el Desarrollo Sostenible y de Ciudadanía Global. Este órgano ha sido clave para dinamizar la vida del centro y aprovecha su participación en redes de innovación regional para desplegar más de 40 intervenciones educativas durante el año vigente.